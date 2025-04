Revoluție la un club din SuperLiga: antrenorul abia a semnat contractul, dar patronul vrea să dea afară 6 jucători! „Ajunge! Li s-a urât de prea mult bine!”

Sepsi OSK a obișnuit fanii SuperLigii să fie o echipă cu pretenții la locurile de play-off. Nici în acest sezon covăsnenii nu au fost prea departe de a accesa un loc în primele șase, însă forma bună a celor de la Dinamo și ”U” Cluj a scos echipa patronată de Laszlo Dioszegi din calcule. După primele rezultate dezastruoase din play-off, patronul a anunțat că următorul sezon va veni cu un val de schimbări în lotul echipei din Sfântu Gheorghe.

Revoluție în SuperLiga României! Patronul este hotărât să schimbe nu mai puțin de jumătate din titulari

Sepsi nu a reușit să obțină un loc în play-off, iar noul obiectiv impus de conducere a fost clasarea pe un loc care să-i permită echipei să joace barajul pentru UEFA Conference League, însă rezultatele extrem de slabe din începutul de play-out îngreunează misiunea covăsnenilor.

Echipa din Sfântu Gheorghe a pierdut prima etapă împotriva „lanternei roșii” de la acea vreme, Gloria Buzău, înfrângere ce i-a fost fatală lui Valentin Suciu, care a fost înlocuit cu Dorinel Munteanu. iar covăsnenii au continuat să piardă și următoarele două meciuri contra lui FC Hermannstadt și Petrolul Ploiești.

și este sigur că problema este la jucători cărora „li s-a urât de prea mult bine”. Astfel, patronul echipei „roș-albe” a anunțat schimbări masive începând din sezonul următor

Laszlo Dioszegi: „Vom umbla unde îi doare cel mai tare, la aspectul financiar!”

Patronul covăsnenilor este conștient că echipa sa a intrat într-o criză de rezultate. Sepsi OSK a obținut un singur punct în ultimele 5 partide oficiale din SuperLiga României și niciunul în primele trei etape de play-out, iar toate acestea îl împing pe Laszlo Dioszegi să ia măsuri extreme.

„Ajunge! Poate că unora li s-a urât de prea mult bine! Salarii bune, la timp, prime, masă, cazare mai mult decât ok în deplasări. E clar că trebuie să luăm măsuri! Iar primul aspect la care am putea umbla este partea financiară, pentru că asta îl doare cel mai tare pe fotbalist! Ok, iei, dar și dă ceva înapoi, că așa e normal. Nu dai, vedem ce facem cu tine la vară!”, a spus patronul celor de la Sepsi pentru FANATIK.

Dacă în primă instanță Dioszegi se gândea să renunțe la 3-4 jucători, în urma ultimelor rezultate, 6 fotbaliști urmează să părăsească Sfântu Gheorghe în perioada de mercato din vară: „Dorinel Munteanu va decide. Câți consideră el!”, a mai spus Laslo Dioszegi, pasând decizia finală în mâinile tehnicianului său, care, după cum bine îl cunoașteți, nu este cel mai indulgent în ceea ce privește lipsa de atitudine la echipă.

Vânt rece de Liga 2 bate peste Sfântu Gheorghe

După primele trei etape complet ratate, Sepsi va întâlni Farul Constanța în runda cu numărul 4. O victorie a formației de la malul Mării Negre i-ar lăsa pe covăsneni pe loc de baraj, iar suporterii s-ar gândi, involuntar, la un episod asemănător, în care Astra Giurgiu a ratat accederea în play-off la limită, iar la finalul sezonului a retrogradat. lucru cu care Astra nu se putea lăuda la acea vreme.

„Dacă pierdem cu Farul ne batem la retrogradare, ce vorbim? Jucătorii s-au blocat, pur și simplu. Nici în ofensivă nu stăm grozav dar defensiva e la pământ, am văzut și la Ploiești. Pare că plecarea lui Ciobotariu atârnă mult mai greu decât ne-am fi așteptat. Era in jucător esențial pentru noi”, a spus Dioszegi despre duelul crucial împotriva echipei lui Gică Hagi

Adevărul despre „deal-ul” Ciobotariu – El Sawy

Ciobotariu a creat presiuni pentru a putea ajunge la Rapid încă din această iarnă, iar lipsa sa se simte în angrenajul lui Sepsi. În înțelegerea pentru transferul lui Denis Ciobotariu, dintre echipa covăsneană și Rapid, s-a speculat că ar fi intrat și un an suplimentar de împrumut al tânărului fotbalist Omar El Sawy, însă Laszlo Dioszegi a clarificat situația:

„Cei de la Rapid au insistat să punem o clauză în noul contract de împrumut conform căreia îl poate readuce oricând în Giulești dacă va achita suma de 75.000 de euro. Oricând în timpul sezonului! A, dacă nu o activează în timpul campionatului, în vara următoare oricum va reveni în Giulești” a mai spus Dioszegi