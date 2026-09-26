Sport

Rezerva lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova, printre cei mai buni jucători de la echipa națională

Unul dintre jucătorii uitați pe bancă de Filipe Coelho la Universitatea Craiova este printre cei mai buni de la echipa sa națională. Cine este fotbalistul care a impresionat în această pauză.
Mihai Dragomir
26.09.2026 | 09:47
Rezerva lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova printre cei mai buni jucatori de la echipa nationala
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Stă pe bancă la U Craiova, dar la națională impresionează. Cine este jucătorul care s-a remarcat deja în această pauză competițională. Foto: Sport Pictures.
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Fotbalistul pe care Filipe Coelho l-a uitat pe banca de rezerve la Universitatea Craiova a avut o prestație foarte bună în tricoul echipei sale naționale. El a fost printre cei mai buni de pe teren la ultimul meci.

Ronaldo Webster a strălucit în meciul Jamaica – Guatemala 3-2

Majoritatea campionatelor interne de fotbal au luat pauză cu ocazia jocurilor echipelor naționale. Universitatea Craiova a trimis mai mulți fotbaliști la diverse reprezentative, iar unul dintre ei a impresionat. Ronaldo Webster a strălucit pe teren în victoria Jamaicăi cu 3-2 în fața naționalei din Guatemala, partidă în care a fost integralist.

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El a fost notat de platforma FlashScore cu 7,5, una dintre cele mai mari note acordate în urma meciului. Cele mai mari note le-au aparținut lui Burrell și Palmer (7,8), urmați de Anderson (7,7). Ultima apariție pe teren, în campionat, a lui Ronaldo Webster a fost cea din confruntarea pierdută cu 1-5 în fața lui Dinamo, când a gafat chiar la debutul pentru olteni.

Ronaldo Webster Universitatea Craiova naționala Jamaicăi
Ronaldo Webster, integralist pentru Jamaica. Foto: Facebook Jamaica Football Federation ( J.F.F ).

Ronaldo Webster, doar rezervă la Universitatea Craiova deși a scăpat de accidentare

Fotbalistul se accidentase chiar la debutul contra „câinilor”. Mario Felgueiras explica la începutul lunii trecute în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA faptul că jamaicanul a făcut o entorsă la gleznă, după ce anterior, în pregătirea din Austria, se confruntase cu o mică leziune musculară.

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El a revenit pe bancă la jumătatea lunii august, însă a mai prins minute abia în Cupă. Webster i-a luat locul lui Heriberto Tavares după pauză în victoria cu 2-1 contra celor de la FC Bacău, reluându-și apoi statutul de rezervă la următoarele partide disputate de olteni.

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Ronaldo Webster, coșmarul FCSB-ului

Ronaldo Webster le era cunoscut microbiștilor români din perioada petrecută la nord-macedonenii de la Shkendija. Mai exact, în vara anului trecut, el și echipa lui reușeau să elimine FCSB în turul doi preliminar din UEFA Champions League. În manșa tur, la Skopjie, câștigat de nord-macedoneni cu scorul de 1-0, Webster a fost integralist, iar în returul de la București, câștigat tot de Shkendija, 2-1, a fost de asemenea titular, însă a fost schimbat pe parcurs.

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  • 600.000 de euro este cota de piață a lui Ronaldo Webster
  • 400.000 de euro au plătit oltenii pentru transferul său
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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