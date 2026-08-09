Sport

Rezerva lui Vozinha la Cupa Mondială, prezentare de gală în SuperLiga: ”Sunt un portar agresiv și încrezător”

Unul dintre portarii naționalei Capului Verde, care a fost rezerva lui Vozinha la Cupa Mondială 2026, va juca în SuperLiga. El a fost prezentat oficial.
Traian Terzian
09.08.2026 | 07:00
Rezerva lui Vozinha la Cupa Mondiala prezentare de gala in SuperLiga Sunt un portar agresiv si increzator
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Rezerva lui Vozinha de la naționala Capului Verde va juca în SuperLiga. Sursă foto: Facebook UTA Arad﻿
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UTA a dat lovitura și l-a adus pe portarul Marcio Rosa (29 de ani), care a fost prezent la Cupa Mondială cu reprezentativa Capului Verde. Noul jucător din SuperLiga nu a jucat niciun minut la turneul final, fiind rezerva celebrului Vozinha.

Rezerva lui Vozinha a ajuns în SuperLiga

La o zi distanță după ce a văzut din tribunele stadionului de la Arad meciul UTA – Rapid 0-0, Marcio Rosa a fost prezentat oficial de gruparea arădeană. Portarul care a jucat ultima dată în Bulgaria, la Montana, a semnat un contract pe un an cu drept de prelungire pentru încă unul.

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”Prima mea impresie a fost una foarte bună. Am simțit o energie foarte bună din partea orașului, a clubului și a oamenilor din jurul meu. Toată lumea m-a făcut să mă simt bine primit și sunt foarte fericit că sunt aici.

Am simțit că UTA este pasul potrivit pentru mine și pentru cariera mea. Ambiția clubului, istoria, suporterii și proiectul m-au convins. Mi-am dorit să vin la un club unde să pot concura, să mă dezvolt și să ajut echipa să își atingă obiectivele.

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Știam că UTA este un club istoric în România, cu o tradiție importantă și suporteri foarte pasionați. Știam și că fanii sunt foarte conectați la club, iar acest lucru m-a atras foarte mult”, a declarat Rosa, pentru site-ul oficial al ”Bătrânei Doamne”.

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Cum a trăit povestea Cupei Mondiale

Internaționalul din Capul Verde a vorbit despre incredibilul parcurs avut de reprezentativa țării sale la Cupa Mondială și a precizat că vrea să-și pună întreaga experiență pentru a putea îndeplini obiectivele la UTA.

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”Cupa Mondială a fost o experiență incredibilă pentru mine. M-a învățat multe despre disciplină, pregătire, presiune și despre ce înseamnă să concurezi la cel mai înalt nivel. Am acumulat multă experiență și consider că această experiență m-a făcut mai matur și mai puternic din punct de vedere mental.

Vreau să aduc această experiență la UTA, să îmi ajut colegii și să dau totul pentru club. Mă aștept la un campionat foarte competitiv, cu echipe bune și meciuri dificile în fiecare săptămână. Vreau să mă adaptez rapid, să înțeleg campionatul și să dau tot ce pot încă din primul meci. Sunt aici să concurez și să ajut UTA să își atingă obiectivele”, a spus el.

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Promisiune făcută fanilor arădeni

Marcio Rosa, al cărui transfer a putut fi înregistrat după ce UTA a scăpat de interdicția la transferuri ca urmare a achitării unor datorii mai vechi, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, s-a descris în câteva cuvinte.

”Sunt un portar agresiv și încrezător. Îmi place să comunic cu fundașii, să îmi coordonez apărarea și să ajut echipa din spate. Cel mai important, sunt un portar care vrea mereu să concureze și să câștige.

Sunt foarte fericit că sunt aici și abia aștept să joc în fața voastră. Promit că voi da totul pentru acest tricou, voi lupta în fiecare meci și voi munci din greu pentru club. Sper să creăm împreună multe momente frumoase. Hai UTA!”, a afirmat Rosa.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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