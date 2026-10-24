Sport

Rezerve de lux la FCSB – Rapid! Câte milioane de euro ”stau” pe bancă în derby

Bogdan Ciutacu
24.10.2026 | 19:39
Rezerve de lux la FCSB Rapid Cate milioane de euro stau pe banca in derby
SPECIAL FANATIK
Valoarea jucătorilor de rezervă de la FCSB și Rapid. Sursă foto: colaj Fanatik
Cum arată băncile de rezervă la derby-ul FCSB - Rapid și spre cine se poate înclina balanța pe Arena Națională.
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Se știe că de multe ori derby-urile sunt decise de jucătorii care vin de pe banca de rezerve, iar Laurențiu Reghecampf și Daniel Pancu au variante excelente la derby, dacă ne uităm la jucătorii rămași pe banca de rezerve.

FCSB, variante excelente pe banca de rezerve la derby-ul cu Rapid

FANATIK a analizat cum a arătat foaia de joc a FCSB-ului pentru meciul cu Rapid. Denis Drăguș nu se află în lot nici de această dată, dar chiar și așa roș-albaștrii nu stau deloc rău. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Laurențiu Reghecampf va alinia aceeași echipă de start în FCSB – Rapid ca la duelul cu FC Voluntari. 

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Am pus pe hârtie toți jucătorii care nu au prins 11-le de start la meciul cu Rapid și la un calcul matematic reiese că valoarea jucătorilor rămași pe bancă a ajuns la nu mai puțin de 5,85 milioane de euro.

  • Matei Popa: 300.000 de euro
  • Mihai Popescu: 650.000 de euro
  • Dylan Batubinsinka: 600.000 de euro
  • Luca Stancu: 300.000 de euro
  • Eddy Gnahore: 600.000 de euro
  • Joao Paulo: 1.000.000 de euro
  • Dennis Politic: 650.000 de euro
  • Aymen Boutoutaou: 800.000 de euro
  • Ronny Labonne: 250.000 de euro
  • Alex Stoian: 550.000 de euro
  • David Popa: 150.000 de euro

Cine câștigă duelul băncilor de rezerve la derby-ul FCSB – Rapid

Și Rapidul se confruntă cu câteva probleme de lot, iar în ultima etapă din primul ”11” au lipsit jucători precum Petrila sau Aioani. La un simplu calcul aritmetic, jucătorii de pe bancă ai echipei patronate de Dan Șucu sunt mai valoroși decât rezervele echipei patronate de Gigi Becali. Și nu oricum, ci cu aproape dublu. Fotbaliștii pe care Pancu i-a avut pe bancă la jocul din runda precedentă valorează nu mai puțin de 12 milioane de euro.

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Cum a arătat Rapid la ultimul meci câștigat cu 2-0 în fața celor de la Corvinul Hunedoara: Ungureanu – Onea, Pașcanu, Kramer, Ouedraogo – Doumbia, Grameni – Dobre, Moruțan, Kamara – Stojilkovic. Rezerve: Petrila, Ciobotariu, Aioani, Senciuc, Sinyan, Șucu, Bubanja, Manea, Annan, R. Pop, Kodor, Jambor. Pentru derby-ul cu FCSB, singura modificare pe care Daniel Pancu a făcut-o este cea a lui Rareș Pop cu Alin Celik, iar valoarea totală a băncii de rezerve este de 11,65 milioane de euro.

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  • Claudiu Petrila: 2.300.000 de euro
  • Denis Ciobotariu: 900.000 de euro
  • Marian Aioani: 1.500.000 de euro
  • Ștefan Senciuc: 300.000 de euro
  • Sheriff Sinyan: 1.400.000 de euro
  • Andrei Șucu: 50.000 de euro
  • Vladan Bubanja: 1.400.000 de euro
  • Cristi Manea: 1.300.000 de euro
  • Ebenezer Annan: 1.800.000 de euro
  • Alin Kumer Celik: 200.000 de euro
  • Jason Kodor: 150.000 de euro
  • Timotej Jambor: 350.000 de euro

Claudiu Petrila, mijlocașul celor de la Rapid, este de departe cel mai bine cotat jucător care nu a prins echipa de start nici în ultima etapă și nici în derby-ul cu FCSB. Titular de drept, fotbalistul în vârstă de 25 de ani abia a revenit după o accidentare și e posibil să intre și contra FCSB-ului pe parcursul meciului.

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  • 11,65 milioane de euro e valoarea jucătorilor de pe banca Rapidului pentru meciul cu FCSB
  • 5,85 milioane de euro e cota fotbaliștilor de la FCSB de pe foaia de joc pentru derby-ul cu Rapid
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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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