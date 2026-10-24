Rezerve de lux la FCSB – Rapid! Câte milioane de euro ”stau” pe bancă în derby

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Se știe că de multe ori derby-urile sunt decise de jucătorii care vin de pe banca de rezerve, iar Laurențiu Reghecampf și Daniel Pancu au variante excelente la derby, dacă ne uităm la jucătorii rămași pe banca de rezerve.

FCSB, variante excelente pe banca de rezerve la derby-ul cu Rapid

FANATIK a analizat cum a arătat foaia de joc a FCSB-ului pentru meciul cu Rapid. Denis Drăguș nu se află în lot nici de această dată, dar chiar și așa roș-albaștrii nu stau deloc rău. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Laurențiu Reghecampf va alinia aceeași echipă de start în

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Am pus pe hârtie toți jucătorii care nu au prins 11-le de start la meciul cu Rapid și la un calcul matematic reiese că valoarea jucătorilor rămași pe bancă a ajuns la nu mai puțin de 5,85 milioane de euro.

Matei Popa: 300.000 de euro

Mihai Popescu: 650.000 de euro

Dylan Batubinsinka: 600.000 de euro

Luca Stancu: 300.000 de euro

Eddy Gnahore: 600.000 de euro

Joao Paulo: 1.000.000 de euro

Dennis Politic: 650.000 de euro

Aymen Boutoutaou: 800.000 de euro

Ronny Labonne: 250.000 de euro

Alex Stoian: 550.000 de euro

David Popa: 150.000 de euro

Cine câștigă duelul băncilor de rezerve la derby-ul FCSB – Rapid

Și Rapidul se confruntă cu câteva probleme de lot, iar în ultima etapă din primul ”11” au lipsit jucători precum Petrila sau Aioani. La un simplu calcul aritmetic, jucătorii de pe bancă ai echipei patronate de Dan Șucu sunt mai valoroși decât rezervele echipei patronate de Gigi Becali. Și nu oricum, ci cu aproape dublu. Fotbaliștii pe care Pancu i-a avut pe bancă la jocul din runda precedentă valorează nu mai puțin de 12 milioane de euro.

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Cum a arătat : Ungureanu – Onea, Pașcanu, Kramer, Ouedraogo – Doumbia, Grameni – Dobre, Moruțan, Kamara – Stojilkovic. Rezerve: Petrila, Ciobotariu, Aioani, Senciuc, Sinyan, Șucu, Bubanja, Manea, Annan, R. Pop, Kodor, Jambor. Pentru derby-ul cu FCSB, singura modificare pe care Daniel Pancu a făcut-o este cea a lui Rareș Pop cu Alin Celik, iar valoarea totală a băncii de rezerve este de 11,65 milioane de euro.

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Claudiu Petrila: 2.300.000 de euro

Denis Ciobotariu: 900.000 de euro

Marian Aioani: 1.500.000 de euro

Ștefan Senciuc: 300.000 de euro

Sheriff Sinyan: 1.400.000 de euro

Andrei Șucu: 50.000 de euro

Vladan Bubanja: 1.400.000 de euro

Cristi Manea: 1.300.000 de euro

Ebenezer Annan: 1.800.000 de euro

Alin Kumer Celik: 200.000 de euro

Jason Kodor: 150.000 de euro

Timotej Jambor: 350.000 de euro

Claudiu Petrila, mijlocașul celor de la Rapid, este de departe cel mai bine cotat jucător care nu a prins echipa de start nici în ultima etapă și nici în derby-ul cu FCSB. Titular de drept, fotbalistul în vârstă de 25 de ani abia a revenit după o accidentare și e posibil să intre și contra FCSB-ului pe parcursul meciului.

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