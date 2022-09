Rezerviștii armatei ruse, trimiși în luptă cu puști ruginite și nefuncționale: ”Cum să tragi cu așa ceva?” Video

Într-un moment în care invazia sa din Ucraina întâmpină probleme, Vladimir Putin a anunțat mobilizarea parțială imediată a cetățenilor ruși.

La scurt timp, ministrul apărării de la Moscova, Serghei Şoigu, a declarat la televiziunea rusă de stat că . Între timp, opoziția de la Kremlin susține că numărul real ar fi, de fapt, mult mai mare.

Indiferent că e vorba de 300.000 de oameni sau mai mulți, problemele de logistică ale armatei ruse par a fi unele extrem de grave.

Rușii eligibili pentru mobilizare, care nu au fugit încă din țară, . Analizând câteva înregistrări apărute recent în online cu reacțiilor ”rezerviștilor”, constatăm că armata lui Putin va avea mari probleme pe front.

Pe rețelele de socializare au apărut videoclipuri care arată că rezerviștilor li s-au dat puști care fuseseră pur și simplu mâncate de rugină și care nu sunt utilizabile nici măcar ca recuzită, darămite pentru un război de uzură și de lungă durată.

Another video of the issuance of weapons for the “second army of the world”

One of the conscripts says that the weapon was given, simply in order “to remember the hands.”

— NEXTA (@nexta_tv)