Reziliere în mijlocul sezonului din Superligă. Fotbalistul a anunțat că se lasă de fotbal și a plecat acasă

Petrolul și brazilianul Fabricio Baiano au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului, iar fotbalistul a plecat deja acasă. El a anunțat că intenționează să se lase fotbal, fiind sâcâit de accidentări repetate.

Fabricio Baiano a plecat acasă, la Rio de Janeiro

Baiano a revenit anul acesta, după o operație de ligamente încrucișate, care l-a ținut pe tușă 11 luni. A jucat câteva minute în partida cu Universitatea Craiova, pierdură cu 0-2 de ploieșteni, apoi s-a rupt din nou.

De data aceasta, i-a cedat meniscul. Trebuie să se opereze din nou, iar perspectiva unei noi perioade dificile l-a determinat să ia în calcul renunțarea la fotbalul de performanță. mai ales într-o țară îndepărtată.

, unde nu ar fi putut să revină decât la iarnă, el și clubul au ajuns la un acord privind rezilierea contractului. Fotbalistul este deja la Rio de Janeiro, unde locuiește.

Baiano a jucat în prima ligă din țara natală

Baiano, în vârstă de 33 de ani, are la activ 81 de prezențe în primul eșalon din Turcia, acolo unde a evoluat pentru Genclerbirligi și Rizespor, jucând și sub comanda lui Marius Șumudică.

El este singurul brazilian din Superligă care a jucat în primul eșalon din țara natală. A făcut-o la Vasco da Gama, Coritiba, și Fortaleza, dar a jucat și în ligile inferioare, la Novo Hamburgo, Macae, Avai și Londrina.

Fotbalistul a mai jucat în prima ligă din Portugalia, pentru Maritimo. La începutul anului trecut, el a semnat cu SC Sagmihara, formație japoneză de eșalon trei. De acolo a ajuns la Petrolul, unde în șapte meciuri a reușit o pasă de gol.

Brazilianul Baiano și-a falsificat vârsta

În martie 2012, Baiano a mărturisit că și-a falsificat identitatea și vârsta reală. În acel moment, Fabrício dos Santos de Jesus, născut la 13 iunie 1992, era cunoscut drept Heitor Bispo dos Santos, născut la 7 martie 1996.

Baiano și-a falsificat vârsta în martie 2007 pentru a avea mai multe șanse în fotbal. El a fost luat la Vasco da Gama ca jucător al echipei de tineret, deși nu mai avea drept de joc la acel nivel.

Petrolul a acceptat rezilierea contractului, deoarece are nevoie de locuri pe lista LPF.