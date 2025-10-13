Sport

Reziliere în mijlocul sezonului din Superligă. Fotbalistul a anunțat că se lasă de fotbal și a plecat acasă

Unul dintre puținii brazilieni din Superliga României și-a reziliat contractul și s-a întors în țara natală, unde intenționează să se ocupe de familie
Catalin Oprea
13.10.2025 | 08:45
Reziliere in mijlocul sezonului din Superliga Fotbalistul a anuntat ca se lasa de fotbal si a plecat acasa
EXCLUSIV FANATIK
Fabricio Baiano ți-a reziliat contractul cu Petrolul și vrea să se lase de fotbal FOTO facebook

Petrolul și brazilianul Fabricio Baiano au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului, iar fotbalistul a plecat deja acasă. El a anunțat că intenționează să se lase fotbal, fiind sâcâit de accidentări repetate.

ADVERTISEMENT

Fabricio Baiano a plecat acasă, la Rio de Janeiro

Baiano a revenit anul acesta, după o operație de ligamente încrucișate, care l-a ținut pe tușă 11 luni. A jucat câteva minute în partida cu Universitatea Craiova, pierdură cu 0-2 de ploieșteni, apoi s-a rupt din nou.

De data aceasta, i-a cedat meniscul. Trebuie să se opereze din nou, iar perspectiva unei noi perioade dificile l-a determinat să ia în calcul renunțarea la fotbalul de performanță. mai ales într-o țară îndepărtată.

ADVERTISEMENT

Cum Petrolul îl scosese de pe lista oficială de la LPF, unde nu ar fi putut să revină decât la iarnă, el și clubul au ajuns la un acord privind rezilierea contractului. Fotbalistul este deja la Rio de Janeiro, unde locuiește.

Baiano a jucat în prima ligă din țara natală

Baiano, în vârstă de 33 de ani, are la activ 81 de prezențe în primul eșalon din Turcia, acolo unde a evoluat pentru Genclerbirligi și Rizespor, jucând și sub comanda lui Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT
VIDEO&FOTO Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au schimbat în...
Digi24.ro
VIDEO&FOTO Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au schimbat în ultimele patru decenii

El este singurul brazilian din Superligă care a jucat în primul eșalon din țara natală. A făcut-o la Vasco da Gama, Coritiba, și Fortaleza, dar a jucat și în ligile inferioare, la Novo Hamburgo, Macae, Avai și Londrina.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Telenovela" s-a încheiat. Mircea Lucescu a făcut anunțul, în miez de noapte

Fotbalistul a mai jucat în prima ligă din Portugalia, pentru Maritimo. La începutul anului trecut, el a semnat cu SC Sagmihara, formație japoneză de eșalon trei. De acolo a ajuns la Petrolul, unde în șapte meciuri a reușit o pasă de gol.

Brazilianul Baiano și-a falsificat vârsta

În martie 2012, Baiano a mărturisit că și-a falsificat identitatea și vârsta reală. În acel moment, Fabrício dos Santos de Jesus, născut la 13 iunie 1992, era cunoscut drept Heitor Bispo dos Santos, născut la 7 martie 1996.

ADVERTISEMENT

Baiano și-a falsificat vârsta în martie 2007 pentru a avea mai multe șanse în fotbal. El a fost luat la Vasco da Gama ca jucător al echipei de tineret, deși nu mai avea drept de joc la acel nivel.

Petrolul a acceptat rezilierea contractului, deoarece are nevoie de locuri pe lista LPF. La Ploiești a sosit săptămâna trecută și Marco Dulca, după două sezoane petrecute în Slovenia, la Celje.

 

Moment șocant înaintea unui meci din NFL. Vedeta lui Indianapolis Colts a suferit...
Fanatik
Moment șocant înaintea unui meci din NFL. Vedeta lui Indianapolis Colts a suferit o comoție după o ciocnire cu un coechipier. Video
Afacerea cu care Gigi Nețoiu face zeci de milioane de euro: „E cel...
Fanatik
Afacerea cu care Gigi Nețoiu face zeci de milioane de euro: „E cel mai tare din țară”
“O să-i zdrobim pe români!” Pariu pierdut de unul dintre austriecii care joacă...
Fanatik
“O să-i zdrobim pe români!” Pariu pierdut de unul dintre austriecii care joacă în Superligă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Cine e singurul jucător român care s-a bucurat alături de Mircea Lucescu după...
iamsport.ro
Cine e singurul jucător român care s-a bucurat alături de Mircea Lucescu după golul dramatic al României. Explozie de bucurie pe Arena Națională
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!