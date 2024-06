Rezistă oamenii lui Edi Iordănescu în universul SF? ”Atenție, că stadionul e din Star-Trek!” Exclusiv

Ucrainenii sunt mai experimentați, dar ce înseamnă asta? La ce se referă experiența? Nu e vorba numai despre a judeca situațiile concrete din meci, e vorba și despre adaptarea mai ușoară la decorul în care va avea loc partida de luni, ora 16:00. Meciul va fi pe Fussball Arena, din Munchen.

Românii lui Edi Iordănescu trebuie să se adapteze urgent la un stadion prea bun!

Este stadionul lui Bayern Munchen, mai cunoscut ca Allianz Arena. Numai că denumirea aceasta este interzisă pentru Campionatul European deoarece UEFA își protejează sponsorii și nu permite ca alte branduri să interfereze cu acelea care contribuie la bugetul ei și al Euro. Federația Europeană are aceeași politică și în competițiile inter-cluburi pe care le organizează.

Mărcile care susțin Champions League, Europa League, Conference League sunt protejate, cluburile participante trebuie să-și ascundă astfel de denumiri comerciale cum este Allianz Arena. Stadionul ar putea să conteze și el în disputa dintre România și Ucraina. Cum? De obicei auzim că terenul e prost, iar noi suntem cei tehnici, deci vom fi dezavantajați.

Situația e diferită de data aceasta. Problema este că vor fi condiții prea bune! Explicația? Vlad Munteanu, manager operațional al FRF, a petrecut șapte sezoane în Bundesliga și a jucat, ca oaspete, inclusiv pe stadionul lui Bayern. El explică pentru FANATIK de ce arena chiar este una specială.

Stadionul din Star-Trek al lui Bayern găzduiește primul meci al tricolorilor, cu Ucraina

”M-am schimbat pe Fussball Arena și în vestiarul oaspeților, și în al gazdelor. Care este explicația? Am jucat acolo și împotriva lui Munchen 1860, care folosea vestiarul oaspeților și ni-l elibera nouă pe al lui Bayern”, povestește fostul mijlocaș stânga al lui Dinamo.

Munteanu își amintește că a fost impresionat de arenă chiar dacă el jucase pentru Dinamo inclusiv în cupele europene și era deja un fotbalist din Bundesliga, nu era un jucător care ajunsese întâmplător în casa lui Bayern. L-au uimit dotările de Star-Trek ale stadionului, unele cum nu mai văzuse în momentul acela.

”Stadionul poate fi copleșitor, condițiile sunt ireal de bune! Am fost acolo cu Cottbus, eram titular. M-au impresionat vestiarele și toată construcția. Existau niște dotări pe care Arena Națională le are acum, adică nouă ni se par firești în prezent, atunci părea ceva science-fiction! Am revenit pe arena lui Bayern cu Wolfsburg și eram rezervă. Stadioane încălzite pe banca de rezerve! Până și asta părea ceva uluitor!”, relatează Munteanu.

Oamenii lui Iordănescu nu sunt la fel de experimentați ca ai lui Rebrov în condiții SF

Fussball Arena are 70.000 de locuri, este cu mult mai mare în comparație cu Arena Națională. Stadionul din București are 55.000 de locuri și e cel mai mare din România. Nu toți fotbaliștii lui Edi Iordănescu sunt obișnuiți să evolueze pe arene foarte mari, cu cea mai nouă tehnologie și cu cele mai bune condiții.

Nicolae Stanciu a fost cu Slavia Praga în grupele Champions League și , deci el nu ar avea de ce să se sperie. Au mai jucat în condiții de top: Rațiu în Spania, Drăgușin în Italia și în Anglia, Răzvan Marin în Olanda și în Italia, Burcă la CFR în cupele europene. Și cam atât.

Florin Niță mai are și el experiența partidelor din campionatul turc, Bancu nu a bifat nici măcar un meci în grupele vreunei cupe europene ori într-un campionat foarte bun, Marius Marin e obișnuit în Serie B, la fel sunt Man și Mihăilă. Trecerea la Munchen de la jocuri disputate la Catanzaro, la FeralpiSalo, la Sudtirol ar putea reprezenta un șoc!

Iar ucrainenii nu au problema aceasta. : Lunin, Zabaryi, Zinchenko, Malinovskyi, Tsygankov, Dovbyk, Mudryk. ”Internii” Konoplya, Matviyenko, Stepanenko, Sudakov au fost și ei rulați mult în cupele europene, inclusiv în Champions League.

La 21 de ani, Sudakov a evoluat pentru Șahtior la Barcelona în octombrie 2023, deci cu mai puțin de un an în urmă. Barcelona a câștigat cu 2-1, a marcat pentru oaspeți tocmai mijlocașul ofensiv al trupei din Donețk.

Echipa probabilă a Ucrainei:

Lunin – Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko – Malinovskyi, Stepanenko, Sudakov – Tsygankov, Dovbyk, Mudryk

Selecționer: Serhii Rebrov

Echipa probabilă a României:

F. Niță – A. Rațiu, A. Burcă, Drăgușin, Bancu – M. Marin – Man, R. Marin, N. Stanciu, Mihăilă – Drăguș

Selecționer: Edward Iordănescu

19 ani are stadionul lui Bayern Munchen, inaugurat pe 30 mai 2005. Construcția a costat 340 de milioane de euro

13 ani are Arena Națională din București, inaugurată în 2011. Stadionul a costat 235 de milioane de euro

