Rezistența din Ucraina poate obliga Rusia să-și schimbe strategia. BBC prezintă un scenariu horror

Rusia ar putea trece la o nouă abordare a războiului, după ce a eșuat cu planul său inițial. Acum, s-ar putea trece la o bombardare a Ucrainei “până la supunere”.

Care ar fi noua strategie a rușilor pentru războiul din Ucraina

Conform unui corespondent al , rușii s-au oprit, iar acum ei au schimbat abordarea și nu mai vor să folosească atât de mult vehiculele terestre, inclusiv tancurile.

Au trecut la bombardarea aeriană a orașelor, lucru văzut în Mariupol, Harkov, dar și în capitala Kiev.

“Se pare că acum rușii își schimbă tactica de la încercarea de a muta vehicule, tancuri și blindate la sol la bombardarea și țintirea orașelor din aer.

Am văzut asta în Mariupol, am văzut asta în Harkov și am văzut asta, într-o anumită măsură, și în Kiev”, a spus acesta.

Rusia ar fi renunțat la avansarea spre Odesa

Conform aceleeași surse, armata rusă a renunțat la încercarea de a avansa la din partea de sud, după ce știm deja că au existat mai multe raportări ale unor în apropiere de acest oraș, cel mai probabil din dorința de a ataca.

“Înțelegem că deocamdată au renunțat la planurile de a încerca să avanseze spre orașul Odesa din sud, o altă locație strategică semnificativă”, a mai spus și James Waterhouse.

Îngrijorarea specialiștilor din Kiev este aceea că trupele ruse vor ajunge să bombardeze orașul din cauză că nu mai au efectivele necesare pentru a-l înconjura și cuceri.

“De aceea, îngrijorarea este aici, la Kiev, că trupele… vor recurge la a ajunge în poziția în care să bombardeze orașul, așa cum am văzut în alte părți, pentru că în prezent nu au numărul necesar pentru a-l înconjura”, a mai explicat sursa citată anterior.

Astfel, rușii au renunțat la fosta strategie în favoarea bombardării de la distanță a orașelor, deoarece nu au reușit să câștige controlul asupra spațiului aerian ucrainean.