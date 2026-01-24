Sport

Rezultat admirabil în inferioritate numerică pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf pe terenul unei forțe din Liga Campionilor Africii. Ce s-a întâmplat în etapa a 3-a

Echipa lui Laurențiu Reghecampf a smuls un punct în deplasarea din etapa a 3-a din Liga Campionilor Africii. Vezi pe Fanatik.ro ce a făcut formația românului în 10 oameni.
Mihai Dragomir
24.01.2026 | 06:20
Rezultat admirabil in inferioritate numerica pentru echipa lui Laurentiu Reghecampf pe terenul unei forte din Liga Campionilor Africii Ce sa intamplat in etapa a 3a
Laurențiu Reghecampf a obținut un rezultat mare în Liga Campionilor Africii. Sursa Foto: Facebook Al Hilal S.C.
Un nou meci pentru Laurențiu Reghecampf pe banca lui Al Hilal Omdurman. Vezi pe Fanatik.ro ce rezultat a obișnuit echipa românului în Liga Campionilor Africii după ce a rămas în inferioritate numerică.

Remiză în 10 oameni pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf în Liga Campionilor Africii

Laurențiu Reghecampf își continuă mandatul de la Al Hilal Omdurman, echipa din Sudan. Antrenorul român a reușit să își păstreze intactă seria de rezultate fără înfrângere din ultima perioadă.

Mai exact, după ce și-a dus echipa pe primul loc în campionatul intern, tehnicianul a reușit să smulgă un punct din deplasarea din cadrul etapei a 3-a din grupele Ligii Campionilor Africii. Al Hilal Omdurman a înfruntat Mamelodi, una dintre cele mai galonate cluburi din Africa de Sud. Echipa românului a deschis scorul prin Omer (15), însă s-a văzut egalată după doar 7 minute (Arthur Sales 22). Gazdele au lovit apoi în repriza secundă (Mokoena, 64), însă Omer a realizat „dubla” în minutul 71.

Finalul putea să arate groaznic pentru Laurențiu Reghecampf. Flomo a văzut cartonașul roșu în minutul 85, însă norocul a fost de partea tehnicianului român iar tabela s-a menținut intactă (2-2 scor final).

Cele două se întâlnesc din nou runda viitoare, dar pe terenul lui Al Hilal Omdurman. După primele 3 etape, ambele echipe au câte 5 puncte în cadrul grupei C, însă liderul este Mamelodi, datorită golaverajului.

Echipa lui Laurențiu Reghecampf, ca Manchester City sau Bayern Munchen. Ce a făcut în campionat, de fapt

În urmă cu 3 etape, sâmbătă, 11 ianuarie, Al Hilal Omdurman înregistra un scor demn de lăudat în campionat. Mai exact, echipa lui Laurențiu Reghecampf s-a distrat acasă cu cei de la Amagaju, pe care i-au învins cu 8-0, scor cu care doar forțe precum Manchester City sau Bayern Munchen ne-au obișnuit.

  • 1 este locul pe care îl ocupă Al Hilal Omdurman în campionatul Sudanului
  • 35 de puncte are echipa românului după 15 etape
