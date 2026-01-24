Rezultat admirabil în inferioritate numerică pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf pe terenul unei forțe din Liga Campionilor Africii. Ce s-a întâmplat în etapa a 3-a

Un nou meci pentru Laurențiu Reghecampf pe banca lui Al Hilal Omdurman. Vezi pe Fanatik.ro ce rezultat a obișnuit echipa românului în Liga Campionilor Africii după ce a rămas în inferioritate numerică.
Laurențiu Reghecampf își continuă mandatul de la Al Hilal Omdurman, echipa din Sudan. Antrenorul român a reușit să își păstreze intactă seria de rezultate fără înfrângere din ultima perioadă.
Mai exact, după ce și-a dus echipa pe primul loc în campionatul intern, tehnicianul a reușit să smulgă un punct din deplasarea din cadrul etapei a 3-a din grupele Ligii Campionilor Africii. Al Hilal Omdurman a înfruntat Mamelodi, una dintre cele mai galonate cluburi din Africa de Sud. Echipa românului a deschis scorul prin Omer (15), însă s-a văzut egalată după doar 7 minute (Arthur Sales 22). Gazdele au lovit apoi în repriza secundă (Mokoena, 64), însă Omer a realizat „dubla” în minutul 71.
Finalul putea să arate groaznic pentru Laurențiu Reghecampf. Flomo a văzut cartonașul roșu în minutul 85, însă norocul a fost de partea tehnicianului român iar tabela s-a menținut intactă (2-2 scor final).
Cele două se întâlnesc din nou runda viitoare, dar pe terenul lui Al Hilal Omdurman. După primele 3 etape, ambele echipe au câte 5 puncte în cadrul grupei C, însă liderul este Mamelodi, datorită golaverajului.
În urmă cu 3 etape, sâmbătă, 11 ianuarie, Al Hilal Omdurman înregistra un scor demn de lăudat în campionat. Mai exact, echipa lui Laurențiu Reghecampf s-a distrat acasă cu cei de la Amagaju, pe care i-au învins cu 8-0, scor cu care doar forțe precum Manchester City sau Bayern Munchen ne-au obișnuit.