Rezultat admirabil în inferioritate numerică pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf pe terenul unei forțe din Liga Campionilor Africii. Ce s-a întâmplat în etapa a 3-a

Un nou meci pentru Laurențiu Reghecampf pe banca lui Al Hilal Omdurman. Vezi pe Fanatik.ro ce rezultat a obișnuit echipa românului în Liga Campionilor Africii după ce a rămas în inferioritate numerică.

Remiză în 10 oameni pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf în Liga Campionilor Africii

Laurențiu Reghecampf își continuă mandatul de la Al Hilal Omdurman, echipa din Sudan. Antrenorul român a reușit să își păstreze intactă seria de rezultate fără înfrângere din ultima perioadă.

Mai exact, după ce , tehnicianul a reușit să smulgă un punct din deplasarea din cadrul etapei a 3-a din grupele Ligii Campionilor Africii. Al Hilal Omdurman a înfruntat Mamelodi, una dintre cele mai galonate cluburi din Africa de Sud. Echipa românului a deschis scorul prin Omer (15), însă s-a văzut egalată după doar 7 minute (Arthur Sales 22). Gazdele au lovit apoi în repriza secundă (Mokoena, 64), însă Omer a realizat „dubla” în minutul 71.

Finalul putea să arate groaznic pentru Laurențiu Reghecampf. Flomo a văzut cartonașul roșu în minutul 85, însă norocul a fost de partea tehnicianului român iar tabela s-a menținut intactă (2-2 scor final).

Cele două se întâlnesc din nou runda viitoare, dar pe terenul lui Al Hilal Omdurman. După primele 3 etape, ambele echipe au câte 5 puncte în cadrul grupei C, însă liderul este Mamelodi, datorită golaverajului.

Echipa lui Laurențiu Reghecampf, ca Manchester City sau Bayern Munchen. Ce a făcut în campionat, de fapt

În urmă cu 3 etape, sâmbătă, 11 ianuarie, Al Hilal Omdurman înregistra un scor demn de lăudat în campionat. Mai exact, , scor cu care doar forțe precum Manchester City sau Bayern Munchen ne-au obișnuit.

