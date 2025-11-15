„Rezultat cinstit!”. Prima reacție a lui Giovanni Becali despre Sondajul Fanatik cu „Cel mai bun jucător al echipei naționale”

ADVERTISEMENT

Naționala României este, poate, cel mai „fierbinte” subiect din această perioadă. „Tricolorii” luptă pentru calificarea la CM 2026, însă au de trecut mai întâi testul dificil din deplasarea cu Bosnia. Cum a reacționat Giovanni Becali la sondajul comandat de FANATIK despre fotbalistul român considerat cel mai bun din echipa lui Mircea Lucescu.

Ce părere a avut Giovanni Becali despre Sondajul Fanatik cu „Cel mai bun jucător al echipei naționale”

Acțiunea naționalei României din această lună i-a atras din nou pe microbiștii români în jurul echipei lui Mircea Lucescu, toată lumea dorindu-și să îi revadă pe „tricolori” la Campionatul Mondial după aproape 3 decenii.

După în opinia românilor, a urmat acum un nou sondaj de acest gen, dar legat de Cum a reacționat Giovanni Becali când a auzit topul.

„80% cred că e Dennis Man (n.r. – înainte să aducă topul). Slab (n.r. – Mihăilă, 2,7%), slab (n.r. – Tănase, 3,2%), nici acceptabil măcar (n.r. – Denis Drăguș, 3,3%), foarte interesant (n.r. – Mitriță, 3,4%), bun (n.r. – Louis Munteanu, 3,9%), bun (n.r. – Bîrligea, 5,9), da (n.r. Rațiu, 5,9), da (n.r. – Stanciu, 8,3%), numai pe locul 3!? (n.r. – Dennis Man, 10,3%), da (n.r. – Drăgușin, 14,5%), deci Ianis Hagi pe 1 (n.r. – Hagi, 25,7%).

Drăgușin era apreciat și înainte. E corect la Ianis Hagi, mi se pare cinstit. E părerea oamenilor, după părerea mea este echilibrat. Este în funcție de ce au dat. Ianis a început să dea goluri, dacă merge așa cum merge la echipa de club poate face pasul mai departe în iarnă sau la vară”, a spus inițial Giovanni Becali.

Redăm mai jos clasamentul reieșit în urma sondajului:

Ianis Hagi – 25,7%

Radu Drăgușin – 14,5%

Dennis Man – 10,3%

Nicolae Stanciu – 8,3%

Andrei Rațiu – 5,9%

Daniel Bîrligea – 5,9%

Louis Munteanu – 3,9%

Alex Mitriță – 3,4%

Denis Drăguș – 3,3%

Florin Tănase – 3,2%

Valentin Mihăilă – 2,7%

Altcineva – 0,7%

Nu știu / nu răspund – 12,1%

Ce îi lipsește, de fapt, lui Iannis Hagi în opinia lui Giovanni Becali

Ulterior, Giovanni Becali a vorbit despre Iannis Hagi, favoritul românilor în sondajul amintit mai sus. Agentul de jucători consideră că tânărul mijlocaș este un fotbalist complet, însă are totuși un minus care îl diferențiază de tatăl său, Gică Hagi.

„Sunt de acord cu faptul că Ianis Hagi e cel mai bun acum. E poate cel mai complex din echipa națională, are ambele picioare. Singurul lucru care îi lipsește este plecarea lui taică-su, de pe loc, cu mingea la picior. Acum nu le poți avea pe toate, și Messi are defecte, și Ronaldo!”, a mai spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.