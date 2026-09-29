Rezultat halucinant între Steaua și FCSB! S-au marcat 16 goluri!

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Stelistele, conduse de antrenoarea Alexandra Stan, și-au surclasat fără probleme rivalele de la FCSB, 16-0, după 8-0 la pauză. Marta Doronici (3 goluri), Denisa Calu (3), Amalia Pavel (3), Mikaela Ninca (2), Larisa Radu (2), Rebeca Vuță, Sabrina Ionescu și Veronica Banu au marcat pentru Steaua. Cele două echipe fac parte din seria a 3-a în Campionatul Național de Junioare U15, alături de Campionii FC Argeș, CSJ Teleorman și ACS Juniorul 2014.

FCSB, înfrângeri dure la junioare U15! Are golaveraj 1-37 după primele 3 etape

Steaua este la primul meci în această serie, după ce partidele din primele două runde au fost amânate. În vreme ce FCSB este la al treilea joc și ocupă ultimul loc cu 0 puncte și un golaveraj catastrofal, 1-37. 0-12 cu FC Argeș și 1-9 cu CSJ Teleorman sunt celelalte rezultate înregistrate de FCSB.

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În weekend au fost mai multe partide încheiate cu diferențe de scor halucinante în Campionatul Național U15 la feminin. Dar FCSB – Steaua 0-16 rămâne, totuși, scorul etapei. În seria 1, FC Voluntari a trecut de Metaloglobus cu 12-0, iar Rapid a învins pe Chiajna cu 9-0. Dinamo s-a distrat în seria 2 cu Sport Team, scor 14-0. FC Argeș – Teleorman a fost 13-0, Farul a învins Oțelul cu 11-0 în seria 4, iar în seria 5 am avut U Cluj – Interstar Sibiu 13-0.

Echipa de senioare a celor de la FCSB a avut un start de sezon ceva mai reușit și are trei puncte după primele 3 etape. A câștigat în runda a doua cu Sporting Banat, scor 3-1, dar a suferit înfrângeri cu Interstar Sibiu, 2-8, și Sepsi, 1-6. Este pe locul 4 din șase în seria a doua. CSA Steaua are în acest moment echipă feminină doar la nivel U15.

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Gigi Becali nu vrea să audă de fotbalul feminin! A atacat FRF la TAS, dar și-a retras apoi memoriul

, dar FRF a obligat cluburile din SuperLiga să investească și în acest segment. FCSB a semnat în 2020 un parteneriat cu Fair Play București, club de fotbal feminin, pentru a putea lua licență de SuperLiga în acel sezon. În primă fază, cluburile de SuperLiga au fost obligate să aibă echipă de U15 la fotbal feminin, iar ulterior obligativitatea s-a extins și la nivel de senioare și U13.

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„Eu am păcatele mele, dar lucruri nefirești nu fac! Fotbalul feminin înseamnă aliniere la ideile lui Satan! Dacă mă obligă Burleanu să am echipă feminină, eu mă retrag din fotbal! Mădularele femeii nu sunt făcute pentru fotbal, Dumnezeu a creat-o ca să-l atragă pe bărbat, nu ca să joace fotbal! Fetele pot să joace handbal, baschet, nu fotbal!”, spunea Gigi Becali la începutul anului 2020.

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La scurt timp după ce FRF a obligat cluburile din SuperLiga , FCSB a atacat decizia la TAS. Ulterior, însă, Becali a revenit la sentimente mai bune cu Răzvan Burleanu, iar FCSB și-a retras memoriul depus la forul de la Lausanne. Ba chiar și-a luat măsurile necesare pentru a respecta regula impusă de FRF.