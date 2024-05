Rezultat ireal în fotbalul maghiar! Titlu câștigat după o victorie cu 43-1. Federația a deschis o anchetă

U14 pare la prima vedere puțin interesant. În ultima etapă a campionatului s-a întâmplat însă un lucru greu de imaginat. Echipa Kerekegyházi avea nevoie de o victorie la o diferență de peste 40 de goluri pentru a câștiga titlul, iar acest lucru s-a întâmplat.

Meci suspect în Ungaria

Înaintea ultimei etape, echipele Miklósi GYFE și Kerekegyházi SE aveau câte 40 de puncte fiecare. Diferența de goluri a echipei din Szentmiklós era de +130, în timp ce cea a echipei din Kerekegyháza era de +90. Miklósi GYFE a învins Nyárlőrinc cu 1-0, astfel copiii păreau noii campioni U14.

Titlu câștigat după o victorie la 42 de goluri diferență

Totul a fost dat peste cap după victoria inimaginabilă a celor de la Kerekegyházi. Aceștia au câștigat cu 43-1 în fața celor de la Pálmonostora. Diferența de 42 de goluri i-a urcat direct pe prima poziție și au câștigat matematic titlul.

„În primul rând, îmi pare foarte rău pentru copiii noștri. Acesta ar fi fost primul titlu de campion din istoria Miklósi GYFE, pentru orice categorie de vârstă”, a declarat Bálint Erdős, președintele clubului, conform .

„Meciul nostru s-a terminat, am câștigat și, având în vedere diferența de 41 de goluri, ne bucuram. Atunci am auzit de la arbitru vestea că la celălalt meci s-a înregistrat un record de goluri și am ajuns pe locul doi. Toată lumea răsfoia baza de date a federației de fotbal. Timp de patruzeci și cinci de minute nu a fost afișat rezultatul final, deși de obicei apare imediat.

Apoi a venit șocul, când s-a aflat că în meciul de optzeci de minute s-au marcat patruzeci și patru de goluri, cu trei goluri înscrise doar în minutul șaizeci. În mod normal, echipele nici nu ar avea timp să se așeze pentru repunerea de la centru într-un interval atât de scurt… Ca să nu mai vorbim de timpul efectiv de joc, care este de aproximativ patruzeci și opt de minute”, a continuat oficialul de la Miklósi.

Deși rezultatul este unul fantasmagoric, oficialii echipei învinse cu 43-1 nu par foarte șocați de scorul de pe tabelă: „Așa s-a întâmplat. Nu a fost aranjament! Vă rog, vorbim despre copii de paisprezece ani”, susține Laczkó Gábor, președintele celor de la Pálmonostora.

”Dacă oficialii Federației ne vor contacta, suntem la dispoziția lor”

Rezultatul a ridicat multe semne de întrebare. O diferență de 42 de goluri este anormală în fotbal, iar federația va începe o investigație. Un oficial de la Kerekegyháza a transmis că tinerii fotbaliști sărbătoresc și că este dispus să intre în dialog cu federația dacă vor dori să pună întrebări. El a declarat:

„Ne-am bucurat foarte mult de câștigarea campionatului, însă suntem mai puțin încântați de valul de știri recente care sugerează că rezultatul ultimului nostru meci ar fi fost aranjat dinainte. Dacă oficialii Federației Maghiare de Fotbal ne vor contacta oficial, suntem la dispoziția lor, deoarece avem conștiința curată”.

Acest rezultat uluitor vine după alt șoc în . Săptămâna trecută, echipa Szent István SE a câștigat titlul după o victorie cu 17-2. Se va deschide o investigație și pentru acea partidă.