Rezultat șoc la Indian Wells! S-a terminat una dintre cele mai lungi serii de invincibilitate din tenis

Recordul de meciuri fără înfrângere, deținut de Carlos Alcaraz, s-a destrămat azi noapte, în semifinalele de la Indian Wells. Spaniolul a fost învins de rusul Daniil Medvedev, care a avut o evoluție fabuloasă la turneul din California.

Carlitos a pierdut după 16 victorii consecutive și a suferit prima înfrângere în acest sezon. El a cedat cu 3-6 și 6-7, la finalul unui meci care a durat o oră și 37 de minute. Rusul va avea o a treia șansă de a câștiga acest turneu, împotriva italianului Jannik Sinner, care l-a învins pe germanul Alexander Zverev, 6-2 ,6-4.

El și-a luat revanșa după ce a cedat în fața lui Carlos Alcaraz în finalele edițiilor din 2023 și 2024. Spaniolul a pierdut nu doar meciul de la Indian Wells, ci și primul meci pe hard, în aer liber, unde acumulase 34 de victorii. Totodată, Indian Wells 2026, este al doilea turneu din ultimele 14 în care nu a ajuns în finală.

Spaniolul nu mai fusese învins de pe 16 noiembrie 2025

. El părăsește turneul din California cu 400 de puncte ATP, la fel ca anul trecut. Următoarul său turneu va fi Openul de la Miami.

Jannik Sinner și Daniil Medvedev se vor întâlni diseară (ora 23.00) în finala turneului BNP Paribas Open de la Indian Wells, California. Ambii jucători încearcă să câștige primul lor titlu la Indian Wells.

Sinner poate câștiga primul trofeu din 2026

Sinner vizează primul său trofeu al sezonului, în timp ce Medvedev încearcă să-și adauge al treilea, după ce a câștigat la Brisbane și Dubai. Câștigătorul va pleca de la Indian Wells și cu un premiu financiar substanțial. El va primi 1.151.380 de dolari, iar finalistul va câștiga 612.340 de dolari.

Indiferent de deznodământul finale de la Indian Wells, clasamentul ATP nu va suferi schimbări la vârf. În ciuda înfrângerii, Alcaraz rămâne lider, iar Jannik Sinner pe locul al doilea. Podiumul este completat de veteranul Novak Djokovic.

Sabalenka vs Rybakina, finala feminină

Înaintea finalei masculine, Aryna Sabalenka și Elena Rybakina își vor disputa finala feminină ora 20.00). Sabalenka a învins-o pe cehoaica Noskova, clasată pe locul 14, 6-3, 6-4, iar Rybakina a trecut de ucraineanca Elina Svitolina 7-5, 6-4.

Rybakina a învins-o pe Sabalenka și în finala turneului de la Indian Wells din 2023, Scorul întâlnirilor directe dintre cele două sportive este 8-7 pentru Sabalenka.