Rezultat șocant în Liga 2, aveau cotă 18 la victorie! Ce a spus președintele clubului despre suspiciunile de blat la pariuri

Concordia Chiajna a suferit o înfrângere greu de explicat în Liga a II-a. Echipa antrenată de Nicolae Dică s-a văzut învinsă cu scorul de 1-4 de Muscelul Câmpulung, lanterna roșie a clasamentului. La scurt timp după fluierul final, un oficial al ilfovenilor a vorbit despre rezultatul dezastruos. Oaspeții aveau cotă 18,00 pentru un succes.

Concordia Chiajna, umilită de Muscelul Câmpulung

Echipa care, până acum nu multă vreme, evolua în Superliga României, poate retrograda în al treilea eșalon dacă Nicolae Dică nu va reuși să redreseze situația.

În ultima etapă, Chiajna a suferit una dintre cele mai rușinoase înfrângeri din istoria clubului. Ilfovenii au pierdut cu 1-4 în fața celor de la Câmpulung Muscel.

Oficialul ilfovenilor nu a avut milă de jucători: „Suntem în hora retrogradării”

Cristian Tănase, președintele Concordiei Chiajna, a ieșit la atac după meciul de sâmbătă. El nu înțelege felul în care jucătorii săi au intrat pe teren. Dezamăgirea este una uriașă. Oficialul a vorbit despre o posibilă retrogradare.

„E rușinea Chiajnei din ultimii ani! Rușinea rușinilor! Eu am mai pățit așa ceva o dată, e rușine, nu e surpriză! Jucătorii pot explica cel mai bine, ei au fost pe teren. Eu am văzut meciul, n-am înțeles absolut nimic. Nu am nicio explicație, n-am de unde. V-am spus, nu e surpriză, e rușinea rușinilor!

Ce să facă și Nicolae Dică? A venit de trei săptămâni. Dacă jucătorii se prezintă de maniera asta, ce putem să facem? Acolo ne este locul, unde ne aflăm acum… Ne batem la retrogradare! Ambițiile erau cu totul altele la început de sezon, normal. Asta discutam și cu colegii mei, după meci. Suntem la club și nu ne explicăm ce s-a întâmplat. Când vezi o asemenea prestație a jucătorilor… Nu avem explicații! Suntem la club, ne gândim ce avem de făcut, fiindcă suntem în hora retrogradării din cauza prestației jucătorilor.

(N.r. Lumea va vorbi despre blaturi, pariuri…) Eu nu am cunoștințe de așa ceva, întotdeauna stau departe de chestii de genul acesta, dar, sincer, când vezi o asemenea prestație… Poate nici cunoscuții mei nu mă cred dacă le spun că nu cunosc și nu am habar de așa ceva. Nici mie nu-mi vine să cred, ce să fac? Repet, dacă rezultatul e dubios, dacă jocul lor e dubios, jucătorii vă pot explica, ei știu cel mai bine. Vă spun cinstit, eu nu am niciun fel de explicație!”, a declarat Cristian Tănase, conform