Rezultat surpriză în partida Dinamo 2 – FCSB 2. Pariul lui Andrei Nicolescu a făcut diferența, în timp ce jucătorul lăudat de Gigi Becali a dezamăgit

Orgoliile sunt mari pentru , fie că vorbim de seniori, fie că vorbim de juniori. Marile rivale din capitală, Dinamo și FCSB, s-au duelat la nivel de echipe secunde, iar din această confruntare a ieșit câștigătoare trupa alb-roșie.

Dinamo 2 a învins-o pe FCSB 2 în Liga 3. Fotbalistul lăudat de Andrei Nicolescu a făcut diferența

În confruntarea din tur, FCSB 2 a reușit o revenire excepțională în repriza secundă, asta după ce Dinamo 2 a avut un avans de două goluri la pauza confruntării. În cele din urmă, formația roș-albastră a câștigat cu 4-2 și a arătat slăbiciunile pe care trupa rivală le are. Totuși, returul a fost unul cu un rezultat diferit, care dovedește că dinamoviștii și-au învățat lecția după duelul din tur.

Dinamo 2 a învins-o pe FCSB 2 cu 1-0 după un gol marcat de Vadym Kyrychenko, atacantul transferat în vară de trupa „câinilor”, care a fost împrumutat în prima parte a stagiunii în liga secundă, la CS Dinamo. Jucătorul ucrainean luat de la UTA este un pariu al lui Andrei Nicolescu, președintele grupării bucureștene, care nu a ezitat să-l laude public pe acesta. „Este un jucător cu potențial, în care noi credem, cu un fizic foarte bun și instinct de număr 9. Sperăm să-și continue dezvoltarea și pe viitor să fie o soluție pentru noi”, declara Nicolescu în această iarnă.

David Popa nu a reușit să facă diferența pentru cei de la FCSB

Repriza secundă a duelului dintre Dinamo 2 și FCSB 2 a adus o eliminare pentru gazde, care au jucat din minutul 52 cu un om mai puțin după ce Tarbu a văzut al doilea cartonaș galben. Cu toate acestea, oaspeții nu au reușit să găsească golul egalizator și în final au fost nevoiți să plece fără vreun punct din confruntarea cu marea rivală.

Printre cei care s-au aflat pe teren pentru FCSB 2 s-a numărat și noul pariu al lui Gigi Becali, David Popa. Atacantul care a înscris deja pentru echipa de seniori a fost activ, însă a părut neinspirat în preajma careului, acolo unde era așteptat să facă diferența. El a ales mereu soluțiile complicate și a oferit astfel șansa adversarilor să-l blocheze.

„Am văzut un copil cu numărul 7, m-am uitat și eu la meci. I-am dat telefon lui MM și i-am zis că numărul 7 vine la prima echipă. Nici nu știu cum îl cheamă. David Popa cred. E bandă. Mi-a plăcut așa de mult, intră cu mingea în adversar, face ca Hagi. O să-l vedeți pe David Popa la noua echipă. O să vedem dacă e noul Hagi, dar eu am zis să vină la prima echipă”, spunea a anului trecut la FANATIK SUPERLIGA.