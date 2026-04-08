Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Mircea Lucescu în ultimele ore de viață. Detalii terifiante dezvăluite de medici: „Deşi pacientul părea viu, funcții vitale erau profund afectate”

ADVERTISEMENT

Sfârșitul lui Mircea Lucescu a venit pe fondul unei degradări accelerate a stării de sănătate, confirmate de investigațiile medicale efectuate cu puțin timp înainte de deces. Medicii au identificat complicații grave la nivel cerebral și pulmonar, iar tabloul clinic conturat, pentru FANATIK, de un medic urgentist și un cardiolog arată clar că organismul nu mai putea susține funcțiile vitale.

Ce au arătat ultimele investigații în cazul lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a încetat din viață în cursul serii de marți, 7 aprilie, lăsând în urmă o carieră uriașă și un nume care a marcat profund fotbalul românesc și internațional. Dispariția sa a survenit după o perioadă în care starea de sănătate se deteriorase accentuat, în ciuda eforturilor depuse de medici pentru stabilizare și monitorizare permanentă. Evoluția clinică a fost una rapidă și imprevizibilă, pe fondul unui tablou medical fragil și al unor afecțiuni asociate ce au afectat funcțiile vitale. Deși echipa medicală a încercat să mențină echilibrul stării generale, organismul a cedat în cele din urmă, iar decesul a fost declarat în cursul serii. Vestea a căzut ca un șoc în lumea sportului, unde „Il Luce” era considerat una dintre cele mai importante figuri ale antrenoratului european.

ADVERTISEMENT

Reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București au transmis, în cursul zilei de 7 aprilie, rezultatele unei evaluări complexe realizate de echipa pluridisciplinară care l-a avut în îngrijire. În urma investigațiilor, fostul selecționer a fost supus unei tomografii computerizate care a oferit o imagine detaliată asupra stării sale medicale. Datele obținute au indicat un tablou clinic extrem de grav, cu multiple semne de accidente vasculare cerebrale ischemice și focare de tromboembolism pulmonar, complicații care au afectat sever circulația sângelui la nivel cerebral și pulmonar și au contribuit decisiv la deznodământul tragic.

„Revenind la informarea publică asupra stării domnului Mircea Lucescu, facem următoarele precizări: pacientul a fost supus astăzi unei investigații CT complexe. Medicii care îl îngrijesc au analizat în detaliu situația, informând familia. La examinarea CT s-au evidențiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale și focare de tromboembolism pulmonar. Pacientul va rămâne sub supravegherea strictă a echipei pluridisciplinare din SUUB. Vom reveni cu informații publice”, au transmis reprezentanții spitalului.

ADVERTISEMENT

Explicațiile medicilor după decesul celui mai titrat antrenor român

FANATIK a stat de vorbă cu medicul primar de urgență Tudor Ciuhodaru, care a explicat modul în care afecțiunile cardiace ale fostului selecționer al naționalei României au declanșat un efect în lanț asupra funcțiilor vitale. Potrivit acestuia, , întregul organism a fost afectat, în special creierul și plămânii, unde lipsa de oxigen a generat complicații severe și rapide, care au condus la deces.

ADVERTISEMENT

„Nefuncționarea optimă a inimii, cauzată de lipsa de oxigen inclusiv la nivel cerebral, duce la consecințe grave. Rezerva biologică scăzută, alături de deficitul de pompă și o fracție de ejecție mult redusă, indicau faptul că alimentarea creierului cu sânge oxigenat ar fi putut fi afectată. În acest context, au apărut complicații severe, precum accidente vasculare cerebrale sau tromboembolism pulmonar, acestea fiind evoluții frecvente ale afecțiunilor cardiace”, a declarat Tudor Ciuhodaru, doctor conferențial universitar, medic primar urgențe, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Stare fragilă și intervenții cu rol limitat în evoluția pacientului Il Luce

În același registru, specialistul a detaliat că evoluția clinică a pacientului era una extrem de fragilă, iar opțiunile terapeutice deveneau tot mai limitate pe măsură ce starea generală se degrada. Acesta a mărturisit că, în astfel de situații, intervențiile medicale au avut un rol strict de susținere, fără posibilitatea de a modifica evoluția bolii de fond.

„În astfel de situații, intervențiile medicale doar au amânat deznodământul, fără a rezolva cauza de fond. Practic, ne aflam în fața unui pacient care avea mai multe funcții vitale profund afectate. Pe fondul bolii de bază și al complicațiilor apărute pe parcursul spitalizării, unele secundare, altele direct legate de patologia principală, prognosticul vital era extrem de rezervat, limitând accesul la opțiuni terapeutice suplimentare”, ținut să mai puncteze specialistul cu privire la starea lui Mircea Lucescu din ultimele ore de viață.

ADVERTISEMENT

Tesloianu: „Pacientul deși părea viu, nu prea mai era”

În continuarea precizărilor privind evoluția medicală a legendarului antrenor, un renumit cardiolog, care a monitorizat cazul, a detaliat mecanismele care au dus la apariția complicațiilor severe. Acesta a menționat că mai mulți factori, corelați între ei, au contribuit la deteriorarea stării de sănătate, de la , care indicau un final iminent. „Pacientul a avut complicații din cauza faptului că a stat o perioadă mai lungă la pat. În acest context, s-au format cheaguri de sânge, iar unele dintre ele au ajuns la plămâni, ceea ce este o problemă gravă numită tromboembolism pulmonar.

De asemenea, au apărut mai multe episoade de tip accident vascular cerebral (AVC). Acestea au fost cauzate de faptul că vasele de sânge ale creierului erau îngustate și afectate de vârstă, iar în anumite momente creierul nu a primit suficient sânge și oxigen. Acest lucru s-a întâmplat și din cauza problemelor de ritm ale inimii și a faptului că inima nu a mai pompat sângele eficient. Pe scurt, problemele de circulație ale sângelui, împreună cu afecțiunile inimii și imobilizarea prelungită, au dus la complicații serioase la nivelul plămânilor și creierului. De aceea, pot spune că pacientul deși părea viu, nu prea mai era”, a completat și cardiologul Dan Tesloianu, pentru FANATIK.