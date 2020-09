Rezultate Alegeri Locale 2020. Harta împărțirii puterii în Consiliile Județene

Chiar dacă prezența la urne nu a fost pe măsura așteptărilor, poate și din cauza faptului că bilanțul persoanelor infectate cu virusul SARS-COV-2 crește pe zi ce trece în România, alegerile locale din 27 septembrie au avut de toate: rezultate surprinzătoare, candidați care au obținut victorii zdrobitoare în fața rivalilor politici și răsturnări de situație.

La închiderea secțiilor de votare, datele parțiale indicau faptul că Marian Oprișan, cel mai vechi „baron” al Partidului Social Democrat, a pierdut președinția Consiliului Județean Vrancea după două decenii de supremație. Funcția a fost câștigată de Cătălin Toma, candidatul susținut de principalele formațiuni politice de dreapta, PNL și USR-PLUS.

O altă surpriză de proporții se prefigurează în Timișoara, unde Nicolae Robu pare să fi suferit o înfrângere usturătoare în lupta pentru Primărie. Conform exit poll-urilor, noul edil al orașului este Dominic Fritz, cetățean german stabilit pe malul Begăi de mai bine de 17 ani. De altfel, liberalul și-a recunoscut deja înfrângerea în fața candidatului susținut de Alianța USR-PLUS, printr-un mesaj publicat târziu în noapte pe rețelele de socializare.

Alegeri locale 2020. Cum s-a împărțit puterea în Consiliile Județene

„Am pierdut, este voința timișorenilor, diferența este mare. Comparând numărul de voturi, diferența este surprinzător de mare, nu o pot spune în procente. Am considerat că va fi un scor strâns și am fost optimist până în ultimul moment dar diferența este mare ceea ce înseamnă că așteptările timișorenilor sunt altele.

Dezvoltarea în forță nu a dat satisfacție. Vă spun sincer că dacă ar fi fost să aleg dacă aș pierde la o diferență mică sau una mare, aș fi ales să pierd la o diferență mare. Nu am nicio suferință. Înseamnă că nu mă pliez pe ceea ce vor timișorenii pentru următorii patru ani.

Asta e viața, fără regrete! Recunosc, nu pot fi ipocrit, mi-ar fi plăcut ca obiectivele pentru care am luptat atât – noul stadion, Sala Polivalentă, Pasajul Solventul – să fie asociate cu al treilea mandat al meu. N-a fost să fie. Eu sunt fericit cu ceea ce am realizat până la vârsta mea – atât în cariera mea academică, cât și în cea de primar ”, a scris Nicole Robu pe contul personal de Facebook.

La fel de interesantă a fost și bătălia pentru consiliile județene, câștigată „la mustață” de PSD, care va avea reprezentanți în 20 de regiuni ale țării. Cu toate acestea, este de așteptat ca formațiunea politică să nu poată trece prea ușor peste eșecul usturător din Vrancea, unde Marian Oprișan a pierdut președinția Consiliului Județean după 20 de ani.

La ieșirea din secția de votare la care și-a exercitat dreptul garantat de Constituție, cel mai vechi dintre „baronii” social-democrați a lansat un atac dur la adresa contracandidaților. Aceștia au fost acuzați că au recurs la o „campanie mizerabilă” pentru a obține victoria.

„Fie ca astăzi în Vrancea adevărul şi dragostea să învingă minciuna, ura şi dezbinarea. Aceasta campanie din partea contracandidaţilor a fost mizerabilă, au reintrodus în România, aşa cum şi Traian Băsescu a făcut-o cu partidul lui, o retorică absolut violentă, o retorică prin care promovează dezbinarea, ura, răutatea şi intoleranţa.

Când ai ceva de spus trebuie s-o spui cu dragoste, cu apropiere de oameni, nu trebuie să te comporţi de o manieră absolut reprobabilă faţă de cei care nu au aceleaşi idei ca tine. Am făcut un judeţ iubit, prosper şi respectat, mai avem lucruri de făcut, dar sunt încrezător că vrâncenii nu se lasă pe mâna mincinoşilor şi a celor care nu le pot rezolva problemele”, a declarat Marian Oprișan.

Noua hartă politică a României. Cine a câștigat președinția consiliilor județene