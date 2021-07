Rezultate Bacalaureat 2021 Iași, publicate de edu.ro. Ce note au obţinut elevii la BAC

Rezultatele de la examenul de Bacalaureat sunt publicate pe . Iași este unul dintre județele în care an de an rezultatele sunt unele bune față de restul țării, însă care este situația din acest an?

La fel ca anul trecut, nici în acest an elevii nu își vor găsi pe liste numele și prenumele. Fiecare elev, fie că a susținut Evaluarea Națională sau examenul de Bacalaureat pa primit un cod unic în timpul examenelor pe baza căruia vor afla ce fel de note au luat intrând pe site-ul edu.ro.

Pentru a trece examenul, elevii ar trebui să ia cel puțin nota 5 la fiecare materie. Media generală trebuie să fie cel puțin 6.

Rezultate Bacalaureat 2021 județul Iași

Vorbind despre județul Iași, acesta se numără în fiecare an printre județele cu cea mai bună rată de promovabilitate. Vorhim atât despre Bacalaureat cât și despre Evaluarea Națională.

La BAC, județul Iași a avut în 2020 o rată de promovare de peste 71%. Cei care sunt nemulțumiți de notele obținute la probele scrise de la Bacalaureat vor putea depune contestația în ziua afișării rezultatelor, pe 4 iulie, între orele 12 și 18.

Contestațiile vor fi rezolvate între 6 și 9 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate vineri, 9 iulie 2021.

Solicitările pentru reevaluarea lucrărilor pot fi depuse fizic la liceul unde elevii au susținut probele sau pe internet. Pentru a depune contestație, elevii trebuie să scrie o cerere.

Pe lângă formularea standard de contestare, aceștia trebuie să prezinte codul numeric personal, numele și prenumele complet.

Aceste lucruri sunt valabile pentru elevii care au împlinit 18 ani pe parcursul liceului. Minorii au nevoie și de semnătura părinților pentru depunerea contestației sau a tutorelui legal.

Precizare privind depunerea contestațiilor

„Cererile prin care se contestă notele obținute la evaluarea inițială sunt însoțite de un borderou în care se precizează numele candidaților și probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestația.

Cererile în cauză se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare de către un delegat al comisiei din centrul de examen”, transmite

Elevii care nu au mare noroc la sesiunea de BAC care se încheie odată cu afișarea notelor finale pe 9 iulie se pot înscrie la Bacalaureatul de toamnă.

A doua șansă

Înscrierile se vor putea face între 19 și 26 iulie 2021. Prima probă scrisă, cea la limba și literatura română, se va susține pe 16 august.

Pe 17 august are loc proba obligatorie a profilului (matematică la real, istorie la uman). Pe 18 august are loc proba la alegere a profilului (Chimie, Filosofie, Economie, Sociologie, Psihologie, Biologie, , Logică și Argumentare sau Fizică).

Proba la limba maternă se susține pe 19 august, iar evaluarea competențelor într-o limbă străină pe 23 și 24 august.

Oralul la română în sesiunea din august se va susține pe data de 23 și 24, iar la limba maternă pe 25. Evaluarea competențelor digitale va avea loc pe 26 și 27 august.

Evaluarea comunicării într-o limbă străină este programată pentru zilele de 30 și 31 august. Rezultatele se vor afișa pe 31 august. Rezultatele finale vor fi afișate pe 3 septembrie.