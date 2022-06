Rezultate Bacalaureat 2022 Cluj. Vezi notele de la BAC

Pretențiile sunt mari în județ, astfel că toți ochii sunt ațintiți pe anunțul oficial făcut de Ministerul Educației. La fel ca în fiecare an, FANATIK va publica notele și rezultatele finale la Bacalaureat, pentru ca tinerii absolvenți de liceu să își poată planifica din timp viitorul la facultate.

Rezultate Bacalaureat 2022 în județul Cluj

Mii de elevi clujeni așteaptă cu sufletul la gură rezultatele de la Bacalaureat 2022, sesiunea de vară. Aceștia vor afla de pe site-ul oficial al Ministerului Educației dacă nota obținută le va permite să prindă un loc la buget la facultate, fie că rămân în oraș sau că aleg să plece spre București, Timișoara sau alte centre universitare.

Județul Cluj este unul dintre cele mai performante din România când vine vorba de , elevii din acest județ fiind mai-mereu în topurile celor mai mari note și al gradului de promovabilitate.

Rezultatele de la Bacalaureat 2022 vor fi publicate pe site-ul Vorbim despre primele note, cele de dinainte de contestații. Afișarea pe site-ul va avea loc până la ora 12:00.

Numele elevilor nu vor fi divulgate, fiind confidențiale și codificate. Așadar, la avizier și pe pagina online dedicată rezultatelor de la Bacalaureat 2022 vor apărea coduri în dreptul cărora vor fi aplicate notele și mediile. Fiecare candidat știe care este codul în baza căruia se identifică, încă de la prima probă scrisă.

Când se afișează rezultatele finale la Bacalaureat 2022

Notele finale la Bacalaureat 2022 se vor afișa pe 1 iulie, conform calendarului oficial. Inițial, elevii vor afla ce notă au primit în 27 iunie, dar vor avea la dispoziție intervalul orar 12:00 – 18:00 pentru a depune contestații, în cazul în care sunt nemulțumiți.

Examenul de Bacalaureat 2022 va începe pe 6 iunie cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română.

Probele orale vor continua cu evaluarea competențelor lingvistice în limba maternă, evaluarea competențelor digitale și evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Probele scrise vor începe pe data de 20 iunie 2022 și se vor încheia pe 23 iunie 2022.

Primele note vor fi publicate în 27 iunie, fiind vorba de notele de dinainte de contestații. Notele finale vor fi publicate în 1 iulie.

Calendar Bacalaureat 2022, sesiunea de vară:

23 – 27 mai 2022: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

27 mai 2022: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

6 – 8 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

8 – 9 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

9 – 10 iunie 2022: Evaluarea competențelor digitale — proba D

13 – 15 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

20 iunie 2022: Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă

21 iunie 2022: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă

22 iunie 2022: Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă

23 iunie 2022: Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă

27 iunie 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00

28 – 30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor

1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale

Situația e îngrijorătoare pentru Bacalaureatul din această vară, în condițiile în care numărul elevilor care s-au înscris pentru susținerea examenului e cel mai mic după 1989.

”Numărul celor înscriși la Bacalaureat este cel mai mic din istoria postdecembristă a României. Și înainte de 1989 aveam, de asemenea, un număr mult mai mare.

Spre exemplu, în anul 2008 aveam 225.000 de elevi înscriși la bacalaureat. Anul acesta, avem doar 126.000. Și vorbesc și de promoția curentă, și de promoțiile anterioare.

Până în anul 2012, am avut constant peste 200.000 înscriși la bacalaureat. Anul acesta, doar 126.000. Anul trecut am avut 133.000, iar acum doi ani, am avut 155.000. Scăderea este de-a dreptul dramatică”, a declarat ministrul educației, Sorin Cîmpeanu.

Pandemia, care a îndepărtat elevii de școală, precum și lipsa de interes a tinerilor pentru facultate sunt doar două dintre cauzele absenteismului masiv de pe listele celor înscriși la BAC.