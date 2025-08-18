Rezultate Bacalaureat 2025 sesiunea de toamnă. Edu.ro a publicat notele. Când se afișează rezultatele finale după contestații. Verifică aici primele rezultate BAC 2025 din sesiunea de august

Edu.ro a publicat notele la Bacalaureat 2025 sesiunea de toamnă, înainte de depunerea contestațiilor. Pe această platformă pot fi analizate rezultatele obținute atât de elevii din București, cât și de cei din țară.
Potrivit datelor oficiale publicate pe site-ul Ministerul Educației, 28,4% dintre cei care au susținut sesiunea de BAC 2025 în august au promovat examenul. Astfel, 7.306 dintre cei peste 30.000 de absolvenți de liceu înscriși să dea sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat.
„Ratele de reușită atât pentru promoția 2025 (4.508 candidați promovați), cât și pentru promoțiile anterioare (2.798 de candidați promovați) se situează la același nivel: 28,4%”, a anunțat Ministerul Educației.
Click aici pentru a vedea rezultatele la bacalaureat – sesiunea de toamnă
Absolvenții de liceu din București și din țară își pot vizualiza notele la examenul de Bacalaureat 2025 sesiunea de toamnă. Cei care au susținut testarea de la finalul clasei a XII-a pot accesa platforma bacalaureat.edu.ro folosind codul unic primit la înscriere.
Rezultatele sunt afișate în mod anonim, această metodă fiind aplicată pentru protejarea datelor elevilor. De asemenea, absolvenții care doresc pot depune contestații, însă doar în intervalul stabilit de Ministerul Educației. Rezultatele finale, după analizarea tuturor contestațiilor depuse în Capitală și în țară, vor fi publicate în zilele ce urmează.
În urma publicării rezultatelor, se așteaptă statisticile privind notele de zece, gradul de promovabilitate, dar și numărul elevilor care nu au reușit să obțină media de trecere la Bacalaureat.
Elevii din toată țara își pot vedea rezultatele obținute la Bac 2025 sesiunea de toamnă. Indiferent că sunt din București sau din alt județ, absolvenții pot consulta site-ul edu.ro folosind codul primit la înscriere. Platforma permite selectarea oricărui județ, însă în lipsa codului, care este unic, pentru fiecare candidat, se pot viziona doar notele individuale.
De asemenea, Ministerul Educației va realiza și topul județelor cu cele mai mari note. Se va afișa și lista „codașilor”, adică a celor care nu au reușit să promoveze examenul nici în sesiunea din august.
Absolvenții care doresc să depună contestație în urma rezultatelor la Bac 2025 sesiunea de toamnă o pot face în ziua publicării notelor, în intervalul 12.00 – 18.00. Elevii trebuie să completeze o cerere în care trebuie să specifice materia la care solicită recorectarea lucrării. Această cerere poate fi depusă atât în centrele de examen unde au susținut lucrarea, cât și online, acolo unde se poate.
De menționat este faptul că elevul trebuie să completeze și o declarație de propria răspundere pe baza căreia își asumă faptul că nota, după contestație, poate fi mai mică decât cea inițială, aceasta fiind și nota finală ce nu va mai putea fi modificată. Rezultatele finale vor fi publicate conform calendarului transmis de Ministerul Educației.
Rezultatele finale la Bac 2025, sesiunea de toamnă, vor fi afișate pe 3 septembrie, conform calendarului stabilit. După soluționarea tuturor contestațiilor depuse de candidații nemulțumiți de notele obținute, notele finale vor fi disponibile atât online, pe platforma bacalaureat.edu.ro, cât și la avizierele centrelor de examen. Foarte important de știut este că aceste rezultate sunt finale și nu mai pot fi modificate.
În timp ce elevii care nu au promovat Bacalaureatul în sesiunea de vară au susținut din nou examenul în luna august, cei care nu reușesc să obțină nici acum media de trecere vor fi nevoiți să aștepte până la sesiunea următoare, din iunie 2026. Cu toate acestea, dacă au obținut note bune la unele materii, dar media nu a fost de peste 5, își pot păstra notele la următoarea sesiune de susținere a examenului.
Pentru cei ce renunță la ideea promovării examenului de Bacalaureat, aceștia au opțiunea de a se înscrie fie la o postliceală, unde nu este necesară diploma de Bac, fie la o formă de învățământ profesional.
După ce și-au văzut rezultatele la examenul de Bacalaureat, absolvenții pot solicita liceului eliberarea diplomei și pot începe procesul de înscriere la facultățile dorite, în funcție de calendarul fiecărei universități în parte. În principal, toate prevăd depunerea dosarului de înscriere în luna septembrie, urmând să aibă loc examenele de admitere.
În general, un dosar de înscriere la facultate cuprinde diploma de Bacalaureat, cerere de înscriere, act de identitate, fotografie recentă tip buletin și, în unele cazuri, adeverință medicală și chitanța doveditoare a plății taxei de înscriere.