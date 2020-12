Rezultate alegeri 2020 Cluj. Cine a câştigat şi intră în Parlament din fieful lui Emil Boc

Rezultate alegeri 2020: Cluj. Duminică a fost o zi decisivă pentru viitorul României, iar FANATIK îți aduce toate informațiile importante referitoare la scrutinul din 6 decembrie. Zeci de clujeni au candidat pentru un post în Camera Deputaţilor sau în Senat. Deznodământul este unul foarte interesant.

Ca de fiecare dată, Clujul reprezintă o miză uriașă și un barometru important. În urmă cu patru ani de zile, la alegerile parlamentare, PSD a reușit să obțină o victorie categorică, strângând peste 45% din voturi. Clujul a fost unul din puținele locuri unde liberalii au obținut victoria atât la Senat cât și la Camera Deputaților.

De-a lungul zilei v-am oferit toate informațiile legate de prezența la vot la alegerile din 2020. De asemenea, FANATIK ţi-a oferit rezultatele exit-poll în timp real, informaţii pe care vi le vom oferi şi despre judeţul Cluj odată cu finalizarea exprimării voturilor.

Cine a candidat la Cluj? Rezultate alegeri 2020 pe județe

Formațiunile politice au venit cu liste importante de candidați pentru Senat și Camera Deputaților.

Rezultate alegeri 2020: Cluj. Pe cine propun PSD, PNL, USR-PLUS și Pro România pentru Camera Deputaților

Lista PNL Cluj pentru Camera Deputaţilor: Moisin Radu, Sărmaş Sabin, Moldovan Sorin, Burciu Cristina, Cîmpean Ovidiu, Coraian Zoltan, Marc Marinela, Vaman Daniel., Vaida Ovidiu, Molhem Bashar, Moga Sebastian, Rusu Ionuţ, Steopan Florin

Lista USR PLUS pentru Camera Deputaţilor: Oana Murariu, Viorel Băltăreţu, Radu Iulian Molnar, Loredana Elena Ciubucă, Ciprian Doru Rigman, Radu Ioan Chirilă, Cornel Botoroagă, Ramona Alexandra Toadere, Paul Sorin Bucur, Ioan Romică Hînda, Oana Olimpia Pop, Iosif Marcu, Mihai Adrian Vădan

Lista Partidul PSD pentruCamera Deputaţilor: Patriciu Andrei Achimaş Cadariu, Alexandru Cordoş, Ovidiu Ioan Săcară, Horea Dorin Chirteş, Cornel Itu, Laura Elena Chiorean, Mădălin Laurenţiu Glăvan, Vasile Sălătioan, Teodora Muncelean, Marinel Băgăcean, Maria Gabriela Gherman, Dragoş Teodor Lup

Lista PRO România pentru Camera Deputaţilor: Remus Gabriel Lăpuşan, Gabriel Şteţcu, Maria Florica Macrea Vicenţiu Mircea Irimie, Eusebiu Daniel Sonica, Dan Cristian Codrean, Anna Rusu, Iulian Ionel Pleşa, Tiberiu Ioan Bărăian, Daniel Cozmin Şasa, Adrian Daniel Morariu, Viorel Claudiu Neamţ, Georgian Sorin Ionescu.

Rezultate alegeri 2020: Cluj. Lista candidaţilor la Senat, conform BEC:

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LÁSZLÓ ATTILA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VÁKÁR ISTVÁN-VALENTIN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSÉP LEYLLA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PÓKA ANDREI-GHEORGHE

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ROTAR IZABELLA-CRISTINA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NAGY ANA MARIA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DÎNCU VASILE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CIORTEA RĂZVAN-IULIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ANASTASE CLAUDIA-GINA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MOCANU MIHAI-GRIGORE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GROZA FLORIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT OPREA LAURENŢIU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MAGDAŞ ADRIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA GRIGAR TIBERIU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA REVNIC VASILE-MARINEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MUREŞAN IOAN-FLORIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BOCOŞ PETRUŢA-CRISTINA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA POP ANNÁMARIA-ANDREEA

Rezultate alegeri 2020: Cluj. Ce s-a întâmplat acum 4 ani?

Vă readucem aminte că la scrutinul din 11 decembrie 2016 s-au prezentat la urne 7.323.368 alegători – 39,79%. La Cluj au votat – 40,37% (244.574).

Rezultate alegeri 2016 – Cluj – Senat:

Partidul Național Liberal – 66.862 de voturi – 28%

Partidul Social Democrat – 62.505 de voturi – 26,17%

Uniunea Salvați România -36.637 de voturi – 15,34%

UDMR – 34.970 de voturi – 14,64%

ALDE – 12.079 de voturi – 5,06%

Rezultate alegeri 2016 – Cluj – Camera Deputaților: