Rezultate Conference League, etapa 2. Programul complet și televizările. Cum arată clasamentul

O nouă etapă de Conference League, a 2-a din noul sezon, este în plină desfășurare. O nouă serie de 18 partide, în decursul unei singure zile, este gata să îi încânte pe iubitorii fotbalului. Spectacolul nu are cum să lipsească dintr-o seară care propune confruntări tari.
Ora 19:45
Ora 22:00
Șahtior Donetsk – Legia Varșovia, Rapid Viena – Fiorentina, Crystal Palace – AEK Larnaca, Universitatea Craiova – Noah sunt cele mai tari meciuri ale serii de joi, 23 octombrie, din cadrul etapei a 2-a din Conference League.
Acest duel le aduce față în față pe echipa unde Mircea Lucescu a scris istorie și pe actuala echipă a lui Edi Iordănescu, cel despre care FANATIK a aflat că a cerut rezilierea contractului. Rămâne de văzut cine se va impune și ce urmări vor exista.
Și această confruntare are urme românești. Rapid Viena, fosta echipă a lui Andrei Ivan, primește vizita Fiorentinei, cea care a ajuns la un acord cu Adrian Mutu pentru un parteneriat cu școala de fotbal a „Briliantului”.
Crystal Palace, cea care evoluează în premieră în cupele europene și care a câștigat la startul sezonului Supercupa Angliei, va juca pe teren propriu în compania ciprioților de la AEK Larnaca. Oaspeții, deși mai slab valoric, vor pune suficiente probleme.
România o are ca reprezentantă în această competiție pe Universitatea Craiova. Oltenii îi așteaptă pe armenii de la Noah într-o atmosferă de gală, Mihai Rotaru anunțând deja la FANATIK SUPERLIGA câte bilete s-au vândut pentru acest meci.
Toate meciurile din Conference League vor fi transmise live pe posturile Digi Sport și Prima Sport. Fanii pot urmări spectacolul european și pe platformele online Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, prin intermediul stream-urilor live ale meciurilor din etapa 3 a competiției. Astfel, indiferent de locația ta, vei putea viziona Conference League în direct, în orice moment.
Românii din diaspora pot viziona de asemenea meciurile din Conference League. Aceștia au la dispoziție lista completă a posturilor de televiziune care dețin drepturile de televizare pentru Conference League în fiecare țară pe site-ul oficial UEFA, accesând ACEST LINK.
Pariorii pot da lovitura cu meciurile din cea de-a doua etapă din Conference League. Aceștia se pot concentra pe soliști precum AEK Atena (1,34), Șahtior (1,78), Strasbourg (1,50) sau AZ Alkmaar (1,32).
Chiar și echipele oaspete pot fi luate în serios în ceea ce privește victoria în această etapă. Astfel, formații precum Rayo Vallecano (1,78), Omonia Nicosia (1,95), Sparta Praga (1,95) sau Laussane Sport (1,58) se pot întoarce cu toate cele 3 puncte din deplasare.
Prima etapă din Conference League a fost una destul de echilibrată dacă ne uităm la cum sunt distribuite echipele în clasament. Iată cum arată ierarhia înaintea etapei a 2-a:
Următoarea etapă din Conference League este programată joi, 6 noiembrie 2025. Vor urma alte 18 meciuri tari care vor ține microbiștii cu sufletul la gură. Iată programul rundei a 3-a:
Ora 19:45
Ora 22:00