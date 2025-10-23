Rezultate Conference League, etapa 2. Programul complet și televizările. Cum arată clasamentul

ADVERTISEMENT

O nouă etapă de Conference League, a 2-a din noul sezon, este în plină desfășurare. O nouă serie de 18 partide, în decursul unei singure zile, este gata să îi încânte pe iubitorii fotbalului. Spectacolul nu are cum să lipsească dintr-o seară care propune confruntări tari.

Rezultate complete din etapa 2 din Conference League

Dacă vrei să știi, indiferent de moment, tot ce contează în Conference League, rămâi pe FANATIK. Alături de noi poți fii informat cu tot ceea ce ai nevoie, știi cine marchează, scorul în fiecare moment și ai clasamentul actualizat la finalul tuturor meciurilor. Rezultatele complete din Conference League sunt pe site-ul nostru.

Conference League, etapa 2, joi, 23 octombrie

Ora 19:45

AEK Atena – Aberdeen

Breiðablik – KuPS

Drita – Omonia

BK Hacken – Rayo Vallecano

Rijeka – Sparta Praga

Șahtior Donețk – Legia Varșovia (Prima Sport 5, Digi Sport 4)

Shkendija vs Shelbourne

Rapid Viena – Fiorentina

Strasbourg – Jagiellonia

Ora 22:00

AZ Alkmaar – Slovan Bratislava

Crystal Palace – AEK Larnaca

Hamrun Spartans – Lausanne‑Sport

Lincoln – Lech Poznan

Mainz 05 – Zrinjski Mostar

Samsunspor – Dinamo Kiev

Shamrock Rovers – Celje

Sigma Olomouc – Rakow

Universitatea Craiova – Noah (Prima Sport 1, Digi Sport 1)

Meciurile tari din etapa 2 din Conference League

Șahtior Donetsk – Legia Varșovia, Rapid Viena – Fiorentina, Crystal Palace – AEK Larnaca, Universitatea Craiova – Noah sunt cele mai tari meciuri ale serii de joi, 23 octombrie, din cadrul etapei a 2-a din Conference League.

Șahtior Donețk – Legia Varșovia

Acest duel le aduce față în față pe echipa unde Mircea Lucescu a scris istorie și pe actuala echipă a lui Edi Iordănescu, . Rămâne de văzut cine se va impune și ce urmări vor exista.

Rapid Viena – Fiorentina

Și această confruntare are urme românești. Rapid Viena, fosta echipă a lui Andrei Ivan, primește vizita Fiorentinei, pentru un parteneriat cu școala de fotbal a „Briliantului”.

Crystal Palace – AEK Larnaca

Crystal Palace, cea care evoluează în premieră în cupele europene și care a câștigat la startul sezonului Supercupa Angliei, va juca pe teren propriu în compania ciprioților de la AEK Larnaca. Oaspeții, deși mai slab valoric, vor pune suficiente probleme.

Universitatea Craiova – Noah

România o are ca reprezentantă în această competiție pe Universitatea Craiova. Oltenii îi așteaptă pe armenii de la Noah într-o atmosferă de gală,

Cine transmite la TV Conference League. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Toate meciurile din Conference League vor fi transmise live pe posturile Digi Sport și Prima Sport. Fanii pot urmări spectacolul european și pe platformele online Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, prin intermediul stream-urilor live ale meciurilor din etapa 3 a competiției. Astfel, indiferent de locația ta, vei putea viziona Conference League în direct, în orice moment.

Românii din diaspora pot viziona de asemenea meciurile din Conference League. Aceștia au la dispoziție lista completă a posturilor de televiziune care dețin drepturile de televizare pentru Conference League în fiecare țară pe site-ul oficial UEFA,

Cote și ponturi pariuri Conference League, etapa 2

Pariorii pot da lovitura cu meciurile din cea de-a doua etapă din Conference League. Aceștia se pot concentra pe soliști precum AEK Atena (1,34), Șahtior (1,78), Strasbourg (1,50) sau AZ Alkmaar (1,32).

Chiar și echipele oaspete pot fi luate în serios în ceea ce privește victoria în această etapă. Astfel, formații precum Rayo Vallecano (1,78), Omonia Nicosia (1,95), Sparta Praga (1,95) sau Laussane Sport (1,58) se pot întoarce cu toate cele 3 puncte din deplasare.

Clasament Conference League înainte de etapa 2

Prima etapă din Conference League a fost una destul de echilibrată dacă ne uităm la cum sunt distribuite echipele în clasament. Iată cum arată ierarhia înaintea etapei a 2-a:

Programul următoarei etape din Conference League

Următoarea etapă din Conference League este programată joi, 6 noiembrie 2025. Vor urma alte 18 meciuri tari care vor ține microbiștii cu sufletul la gură. Iată programul rundei a 3-a:

Ora 19:45

AEK Atena – Shamrock Rovers

AEK Larnaca – Aberdeen

Celje – Legia Varșovia

KuPS - Slovan Bratislava

Mainz 05 – Fiorentina

Noah – Sigma Olomouc

Samsunspor – Hamrun Spartans

Șahtior Donețk – Breiðablik

Sparta Praga – Rakow

Ora 22:00