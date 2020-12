Rezultate alegeri 2020 Dolj. Cine a câștigat în Craiova, oraș dominat acum 4 ani de PSD

Rezultate alegeri 2020: Craiova. Scrutinul de duminică, 6 decembrie, vine cu multă tensiune și procentaje surprinzătoare în Dolj.

Atât Craiova, cât și județul Dolj, au fost dominate de PSD în urmă cu 4 ani. Peste 50 de mii de craioveni au pus ștampila pe candidații social democraților în 2016, în timp ce restul partidelor care au trecut pragul electoral au adunat împreuna aproximativ 40 de mii de voturi. Situația a fost similară atât la Senat cât și la Camera Deputaților. 2020 vine cu un deznodământ foarte interesant.

FANATIK îți oferă rezultatele exit-poll în timp real. De asemenea, AICI ai toate informațiile legate de prezența la vot la alegerile din 2020.

Cine a candidat în Craiova? Rezultate alegeri 2020 pe județe

Numărul candidaţilor din România a crescut față de alegerile precedente din 2016. Listele actuale au avut 7.136 de candidați, comparativ cu 6.476 în urmă cu patru ani:

4.659 candidează la Camera Deputaţilor

2.477 candidează la Senat

PMP a pus cei mai mulți candidați pe listele electorale – 641, urmat de PNL cu 640. PSD a avut 631 de candidați.

Sistemul electoral din România este unul proporțional. Fiecare județ va avea un număr de parlamentari în funcție de populație. Astfel, norma de reprezentare este de un deputat la 73.000 de locuitori și un senator la 168.000 de locuitori.

Rezultate alegeri 2020: Craiova. Ce s-a întâmplat în urma cu 4 ani?

Rezultate Senat 2016 – Craiova, județul Dolj:

Rezultatele au fost similare la Camera Deputaților, cu mențiunea că PMP nu a trecut de pragul de 5% (4,9). În total, în județul Dolj (din care face parte Craiova), PSD a strâns peste 60% din voturile alegătorilor. PNL, ALDE și USR au trecut de 5 % la Senat, iar la Camera Depuților pe listă s-a regăsit și PMP.

Lista candidaţilor PNL și PSD la Senat la alegerile parlamentare 2020 – Dolj:

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CIUCĂ NICOLAE-IONEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL OPREA MARIO-OVIDIU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PĂSCULESCU VETA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GÎDĂR ALEXANDRU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SPULBĂR CRISTII-MARCEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SOARE MIHAI

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DUVAL NISTOR

PARTIDUL PRO ROMÂNIA STANCIU OCTAVIAN-PAUL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ENACHE CONSTANTIN-CĂTĂLIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TĂTULESCU NICOLAE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DĂOAGĂ CONSTANTINA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA POENARU FLORIN

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE POTERAŞ COSMIN-MARIAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BRATU SILVIU

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CLENCIU DANIEL-CRISTIAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA REZEANU MANUEL-BOGDAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MATEI DANIELA ANDREEA

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE CĂLIN LUCIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PRIOTEASA ION

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GENOIU MIHAIL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VELIŞCU CARMEN-ALINA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VASILCOIU MĂDĂLIN-CRISTIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PÎRVULESCU IONUŢ-COSMIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NEAŢU-BRECIUGĂ MIHAIL-ADRIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PREDA RADU-COSMIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VÎLCU SORIN COSMIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GOGONEA VICTOR-CRISTINEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MIHAI MARIUS

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DIANU VIRGINIA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FLOREA CRISTIAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LEN EMIL-BALÁZS

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BENEDEK ZSUZSANNA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MÁYER RÓBERT

ALTERNATIVA DREAPTĂ TARBĂ CĂTĂLIN-AURELIAN

ALTERNATIVA DREAPTĂ PAHONI-IANCU ALEXANDRA-CRISTINA

ALTERNATIVA DREAPTĂ PELEA MIRCEA-CRISTIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VĂTAFU COSMIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MICU JANINA-MARIANA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NEACŞU MARIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FIRESCU RODICA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BĂLŞEANU LUIGI-GABRIEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DINCĂ CORNELIA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COSTACHE MARIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CHIRIAC EMIL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CHIRIAC DORINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TUDOR LUCIAN-COSMIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BĂDOIU IONICĂ LUCIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) STAMATE CONSTANTIN

PARTIDUL VERDE VICOL NICOLAE

PARTIDUL VERDE ŞANIA ILEANA-DANIELA

PARTIDUL VERDE HUŢU OANA-MARIE

PARTIDUL VERDE STANCIU DANIEL-ANTONIO

PARTIDUL VERDE BORCAN IONELUŞ

PARTIDUL VERDE TĂNĂSESCU BOGDAN-DUMITRU

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE PREDA-NICA SORIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE DĂBULEANU ION

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CRĂCIUNESCU IONELA-MĂDĂLINA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE STOIAN DUMITRU

PARTIDUL ROMÂNIA MARE SCÎRLETE ILIE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE DAN MARCEL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE SOCOL PAVEL

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN CHIŢIBUREA VASILE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GHIŢĂ GHIORGHE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GOLEA DORINA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ACHIMESCU MAGDALENA-OLIMPIA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ROTARU MIHAI-LUCIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GHEORGHE IONEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR EPURE CLAUDIA-MIHAELA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CURCĂ PAUL-CĂTĂLIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIHĂESCU DAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PREDA RADU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PARASCHIV MARIANA

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ FRUNZĂ LAURENŢIU

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ FLOREA FLORIAN

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ IORDACHE NINA

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ POPA LARISA-MIHAELA

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ DOBRIŞAN MIHAI-MARIUS

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ MARIN ŞTEFAN

Lista candidaţilor PNL și PSD din judeţul Dolj la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STOICA ŞTEFAN-BUCUR

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GIUGEA NICOLAE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STROE IONUŢ-MARIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GIOANCĂ EUGEN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CÂPLEA DORU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DRÎGNEI DANIEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MARCINSCHI-MOANŢĂ ADRIANA-LORENA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CĂLIN COSMIN-PETRUŢ

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SIROP FLAVIUS-ADRIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CORÂŢU COSMIN-ION

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ZAHARIE OANA-LAVINIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GĂTEJESCU ALEXANDRU-FLORIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MOTOI NICHI-SILVIU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PRESURĂ ALEXANDRA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BADEA IULIAN-ALEXANDRU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VICOL-CIORBĂ LAURA-CĂTĂLINA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PEŢA-ŞTEFĂNESCU ELIZA-MĂDĂLINA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DURLE DUMITRU-COSMIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TĂNĂSESCU ALINA-ELENA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MITRICOF GEORGE-CRISTIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NEDELESCU GHEORGHE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BĂRĂGAN STELIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARIN MARIAN-VIOREL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BARBU GHEORGHIŢA-DANIELA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DINDIRICĂ LUCIAN-COSTIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RĂDOI IONUŢ-MIHAI