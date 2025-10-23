Rezultate Europa League, etapa 3. Ora meciului adversarei FCSB, modificată din cauza vremii

ADVERTISEMENT

O nouă etapă de Europa League, cea cu numărul 3, este în desfășurare. Microbiștii au parte de 18 partide în decursul unei singure zile, iar spectacolul nu are cum să lipsească dintr-o seară care propune confruntări extrem de interesante.

Feyenoord primește vizita lui Panathinaikos în etapa a 3-a din UEFA Europa League. Meciul viitoarei adversare a FCSB-ului era programat joi, 23 octombrie, de la ora 19:45. Partida va începe însă mai devreme.

Gruparea de pe „De Kuip” a anunţat că meciul cu Panathinaikos va fi devansat de la ora 19:45 la ora 17:30 din cauza condiţiilor meteorologice, în special a rafalelor puternice de vânt prevăzute.

„Având în vedere prognoza meteo – cod portocaliu, cu risc de furtuni şi rafale de vânt foarte puternice, de peste 100/120 kilometri pe oră -, s-a decis în această seară, după consultarea cu UEFA şi Panathinaikos, că meciul va putea avea loc doar dacă va începe la ora 17:30, în loc de ora 19:45, cum era prevăzut iniţial”, a transmis Feyenoord.

Referindu-se la un caz de forţă majoră, clubul din Rotterdam şi-a cerut scuze faţă de suporteri şi a anunţat că va rambursa biletele spectatorilor care nu pot asista la meci din cauza modificării orei de începere a acestuia. Echipa lui Robin van Persie va juca pe Arena Națională, cu FCSB, pe 11 decembrie, de la ora 22:00.

Rezultate complete din etapa 3 din Europa League

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce contează în Europa League, rămâi pe FANATIK. Îți punem la dispoziție toate informațiile de care ai nevoie, știi cine marchează, scorul în fiecare moment și ai clasamentul actualizat la finalul tuturor meciurilor. Rezultatele complete din Europa League sunt pe site-ul nostru.

Europa League, etapa 3, joi, 23 octombrie

Ora 19:45

RB Salzburg – Ferencvaros

Fenerbahçe – Stuttgart

Feyenoord – Panathinaikos

FCSB – Bologna (Prima Sport 1, Digi Sport 1)

Go Ahead Eagles – Aston Villa (Prima Sport 2, Digi Sport 2)

Genk – Real Betis

Lyon – Basel

Braga – Steaua Roșie

Brann – Rangers

Ora 22:00

Celta Vigo – Nice

Lille – PAOK (Prima Sport 3, Digi Sport 3)

Malmo – Dinamo Zagreb

Young Boys – Ludogorets

Freiburg – Utrecht

Celtic – Sturm Graz

Maccabi Tel-Aviv – Midtjylland

Nottingham Forest – Porto (Prima Sport 5, Digi Sport 4)

Roma – Viktoria Plzen (Prima Sport 4, Digi Sport 2)

Meciurile tari din etapa 3 din Europa League

Lyon – Basel, Malmo – Dinamo Zagreb, Nottingham Forest – Porto și Roma – Viktoria Plzen sunt cele mai tari meciuri ale serii de joi, 23 octombrie, din cadrul etapei a 3-a din Europa League.

Lyon – Basel

Lyon, ocupanta locului 5 în Franța, primește vizita elvețienilor de la Basel. Duelul va fi unul extrem de interesant și le aduce față în față pe fosta adversară a FCSB-ului, , și viitoarea adversară a campioanei României.

Malmo – Dinamo Zagreb

Malmo și Dinamo Zagreb sunt două formații cu fani extrem de dedicați echipelor de suflet. Spectacolul va fi prezent la această întâlnire, mai ales în tribune. Croații au rămas în istoria recentă după

Nottingham Forest – Porto

Această confruntarea aduce față în față o echipă de tradiție din Anglia contra uneia de tradiție din Portugalia. Britanicii , astfel că este așteptat un suflu nou la echipă, mai ales în contextul unui duel tare cu Porto.

Roma – Viktoria Plzen

AS Roma a fost preluată în acest sezon de Gian Piero Gasperini, care i-a dus, pentru moment, pe locul 4 în Serie A. Italienii trebuie să își revină după ce etapa trecută , și pot da lovitura contra cehilor de la Plzen.

Cine transmite la TV Europa League. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Toate meciurile din Europa League vor fi transmise live pe posturile Digi Sport și Prima Sport. Fanii pot urmări spectacolul european și pe platformele online Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, prin intermediul stream-urilor live ale meciurilor din etapa 3 a competiției. Astfel, indiferent de locația ta, vei putea viziona Europa League în direct, în orice moment.

Românii din diaspora pot viziona de asemenea meciurile din Europa League. Aceștia au la dispoziție lista completă a posturilor de televiziune care dețin drepturile de televizare pentru Europa League în fiecare țară pe site-ul oficial UEFA,

Cote și ponturi pariuri Europa League, etapa 3

Se joacă 18 meciuri și în etapa 3 de Europa League. Astfel, pariorii pot da lovitura mizând pe unele partide unde câștigătorii se văd cu ochiul liber, înaintea fluierului de start. Avem, în acest caz, soliști precum Olympique Lyon (1,58), Feyenoord (1,61), Celtic (1,55) sau AS Roma (1,39).

Nu sunt excluse nici victorii din partea oaspeților. Cele mai interesante variante de „2 solist” sunt Bologna (1,67), Aston Villa (1,52) sau Midtjylland (2,12).

Clasament Europa League înainte de etapa 3

După primele 2 etape scurse, există 7 echipe care au maxim de puncte înaintea rundei cu numărul 3. În ceea ce privește formațiile fără niciun punct până acum, acestea sunt ultimele 6 din clasament.

Programul următoarei etape din Europa League

Următoarea etapă din Europa League este programată joi, 6 noiembrie 2025. Vor urma alte 18 meciuri tari care vor ține microbiștii cu sufletul la gură. Iată programul rundei a 4-a:

Ora 19:45

Dinamo Zagreb – Celta Vigo

Basel – FCSB

Malmo – Panathinaikos

Midtjylland – Celtic

Nice – Freiburg

RB Salzburg – Go Ahead Eagles

Steaua Roșie – Lille

Sturm Graz – Nottingham Forest

Utrecht – Porto

Ora 22:00