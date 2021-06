Rezultate Evaluare Naţională 2021. Când se afişează notele pe edu.ro

Sunt emoții mari pentru peste 130 de mii de elevi absolvenţi de gimnaziu care s-au înscris la susținerea examenului de capacitate în 2021. Toată lumea așteaptă acum rezultatele pentru a începe jocul calculelor intrării la liceu. A fost un examen dificil, o primă testare națională a elevilor care au ajuns la capătul școlii generale.

De altfel, a definit examenul de evaluare naţională ca fiind modalitatea de evaluare externă sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial. Vă reamintim că atât candidaţii proveniţi din învăţământul de stat, cât şi cei din învăţământul particular au avut dreptul sa susţină examenul fără taxă.

Rezultate Evaluare Naţională 2021

Marți, 29 iunie, așteptarea a luat sfârșit și elevii își pot verifica, on-line, cu ajutorul site-ului edu.ro, ce notă au luat. Așa cum au promis, reprezentanții Ministerului Educației vor publica rezultatele după ora 14:00. Din acest moment, elevii nemulțumiți pot să depună contestație, în măsura în care notele obținute nu au fost pe placul lor

De remarcat că aceste contestații se depun tot pe 29 iunie în intervalul orar 16:00 – 19:00, dar și a doua zi dimineața, 30 iunie, între orele 8:00 – 12:00. Vor fi alocate câteva zile bune pentru rezolvarea lor.

Astfel, rezultatele finale vor fi afișate în 4 iulie, urmând ca, mai apoi, elevii să își facă planurile pentru liceul unde își vor continua studiile. La fel ca anul trecut, din cosiderente de GDPR, rezultatele nu vor mai fi „la vedere”, ci vor fi vizibile doar după introducerea codului unic în portalul edu.ro.

De asemenea, rezultatele pot fi depuse/ transmise şi prin mijloace electronice. În acest caz, candidaţii completează, semnează şi depun/ transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie – tip în care menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota obținută după contestație poate fi mai mare sau mai mică

Pe ce dată se afișează primele rezultatele la Evaluarea Națională

Elevii vor susţine examene scrise la Limba şi literatura română şi la Matematică, iar acolo unde este cazul, şi la Limba şi literatura maternă. Examenul va avea şi o etapă specială, programată din 28 iunie, destinată candidaţilor care, conform certificatului medical, nu s-au putut înscrie în prima etapă.

Media obţinută la examen este un criteriu esenţial pentru admiterea în învăţământul liceal. Candidaţii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră de la distribuirea subiectelor în săli.

Primele rezultate ale Evaluării Naționale 2021 vor fi afişate, așa cum am anunțat și mai sus, în data de 29 iunie. Rezultatele finale, după contestaţii, vor fi publicate în data de 4 iulie.

Calendarul examenului de evaluare naţională

07 – 11 iunie 2021 – Înscrierea la evaluarea naţională

22 iunie 2021 Limba şi literatura română – probă scrisă

24 iunie 2021 – Matematica – probă scrisă

25 iunie 2021 – Limba şi literatura maternă – probă scrisă

29 iunie 2021 (până la ora 14:00) – Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor

29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) – 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) – Depunerea contestaţiilor

30 iunie – 4 iulie 2021 – Soluţionarea contestaţiilor

4 iulie – Afişarea rezultatelor finale

Etapa specială

28 iunie – 2 iulie – Înscrierea la evaluarea naţională

5 iulie – Limba şi literatura română – probă scrisă

6 iulie – Matematica – probă scrisă

7 iulie – Limba şi literatura maternă – probă scrisă

9 iulie -(până la ora 12:00) – Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor

9 iulie (ora 14:00 – ora 20:00) – Depunerea contestaţiilor

10 – 11 iulie – Soluţionarea contestaţiilor

12 iulie – Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor (după ora 12.00)

Mesajul ministrului înaintea Evaluării Naționale

a precizat că a transmis mai multe recomandări Inspectoratelor şcolare referitoare la organizarea Evaluării Naţionale. El a adăugat că printre ele se numără eliminarea triajului epidemiologic şi a obligativităţii panourilor de plexiglas.

„Am făcut o serie de recomandări Inspectoratelor. În cursul zilei de luni, o să le facem publice. Începem cu recomandările specifice Evaluării Naţionale şi continuăm cu recomandările specifice examenului de Bacalaureat.

Printre acestea sunt – eliminarea triajului, eliminarea obligativităţii panourilor de plexiglas, posibilitatea de a crea construcţii pe foaie pentru examenul de Matematică – geometrie, posibilitatea de a sublinia texte pentru examenul de Limba şi literatura română, 15 minute în plus pentru completarea datelor în casete şi am încercat să venim cu toate acele măsuri care să păstreze relevanţa examenelor naţionale, dar să elimine rigiditatea excesivă. Tematica examenului a fost adaptată la specificul total deosebit al acestui an şcolar”, a declarat Sorin Cîmpean.

Interesant este că înainte de debutul probei de Limba şi literatura română, candidaţii vor primi, cu semnătură, codul unic de identificare, pe care îl vor folosi pentru a afla, după afişare, rezultatele obţinute.

În intervalul 9:00 – 9:15, elevii trebuie să completeze colţul secretizat al foii de examen, ulterior începând derularea timpului propriu-zis pentru rezolvarea subiectelor (120 minute/180 de minute pentru cazurile speciale).