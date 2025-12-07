Rezultate finale alegeri București 2025. Date oficiale BEC. Cine e primar în București

ADVERTISEMENT

Rezultate finale alegeri București 2025. Votul la scrutinul din Capitală s-a încheiat duminică seara la ora 21.00. Biroul Electoral Central (BEC) a anunțat cine este primar în cel mai important oraș din țară. Liberalul Ciprian Ciucu va conduce destinele a milioane de cetățeni până în 2028.

Rezultate BEC alegeri București 2025 după numărarea a 99,84% din procesele verbale

Procesul de numărare al celor 589.918 de voturi exprimate duminică de locuitorii din Capitală este aproape finalizat. După centralizarea a 99,84% din procesele verbale, Ciprian Ciucu (PNL) are 36,18% din voturi, urmat fiind de Anca Alexandrescu – 21,94% și Daniel Băluță (PSD) – 20,5%.

Candidat Voturi Procent(~) 1. CIUCU CIPRIAN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 211.357 +83.209 36,18 % 2. ALEXANDRESCU ANCA-NICOLETA DREPTATE PENTRU BUCUREȘTI 128.148 +8.410 21,94 % 3. BĂLUȚĂ DANIEL PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 119.738 +38.540 20,50 % 4. DRULĂ CĂTĂLIN UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 81.198 +47.043 13,90 % 5. CICEALĂ ANA-MARIA SĂNĂTATE EDUCAȚIE NATURĂ SUSTENABILITATE 34.155 +32.548 5,85 % 6. TEODOROVICI EUGEN-ORLANDO CANDIDAT INDEPENDENT 1.607 +432 0,28 % 7. BURCEA GEORGE-VALENTIN PARTIDUL OAMENILOR TINERI 1.175 +73 0,20 % 8. NEȚOIU GHEORGHE CANDIDAT INDEPENDENT 1.102 +75 0,19 % 9. CREȚU OANA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 1.027 +186 0,18 % 10. NEGROTĂ ANGELA CANDIDAT INDEPENDENT 841 +38 0,14 % 11. TRIFU DĂNUȚ-ANGELO CANDIDAT INDEPENDENT 803 +170 0,14 % 12. GHEORGHE VLAD-DAN CANDIDAT INDEPENDENT 633 +21 0,11 % 13. FILIP CONSTANTIN-TITIAN CANDIDAT INDEPENDENT 612 +57 0,10 % 14. MACOVEI GHEORGHE PARTIDUL ROMÂNIA MARE 555 +73 0,10 % 15. LASCA MIHAI-IOAN PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN 482 0,08 %

Rezultate finale la alegerile pentru Primăria București: Ciprian Ciucu, peste 200.000 de voturi

După aproape 99% de procese verbale numărate, avansul lui Ciprian Ciucu față de locul 2, ocupat de Anca Alexandrescu, ajunge la 14 procente. Liberalul are în contul său circa 207.000 de voturi.

Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu, avans de 7 procente față de Anca Alexandrescu

Duminică, 7 decembrie 2025, bucureștenii și-au ales primarul general pentru următorii doi ani și jumătate. Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat la o diferență uriașă față de următorul clasat, care nu este Daniel Băluță, ci independenta Anca Alexandrescu.

Iată cum arată clasamentul după ce s-au numărat 95% din procesele verbale. De notat că diferența între edilul în exercițiu de la Sectorul 6 și contracandidații săi este una care nu mai poate fi recuperată nici matematic.

Rezultate finale la alegerile din București. Cine a câștigat, de fapt, Primăria Generală a Capitalei

Timp de 14 ore, duminică, 7 decembrie, în intervalul 07.00 – 21.00, bucureștenii au participat la o nouă rundă de alegeri locale 2025. În acest moment, la câteva ore după afișarea primelor date de tip Exit Poll putem răspunde în mare măsură la întrebarea cine a câștigat primăria capitalei?

Istoria recentă, cu ”bomba” de la prezidențialele din 24 noiembrie 2024 ne-a arătat că cercetările sociologice premergătoare scrutinului nu se reflectă neapărat în opțiunea milioanelor de români care votează. Tocmai de aceea, o surpriză la aceste alegeri din București a fost mereu în ”cărți”.

Harta interactivă a alegerilor

Într-o eră a unei digitalizări accentuate, procesul de vot în țara noastră a cunoscut și el o transformare uluitoare în ultimii ani. Oră de oră, minut de minut, la fiecare ”refresh”, locuitorii din Capitală pot afla cum se desfășoară procesul electoral. După închiderea secțiilor de vot, .

Până la mult așteptata oră 21.00, pe toată durata zilei de duminică, 7 decembrie, cetățenii au putut consulta harta interactivă a alegerilor. Aici, s-au putut vedea, printre altele, date legate de prezența la vot în București, participarea în fiecare sector, date legate de vârsta sau genul celor care și-au arătat spiritul civic și au votat.

Rezultate finale alegeri locale București

Au trecut deja mai multe ore de la publicarea, de către mai multe case de sondare, a primelor date Exit Poll București 2025. De atunci, pe site-ul Autorității Electorale Permanente (AEP) au apărut și primele rezultate oficiale la aceste alegeri locale 2025 din Capitală.

Așa cum se anticipa încă din zilele de pre-campanie și de campanie electorală oficială, aceste rezultate finale la alegeri București 2025 au depins de detalii. (independent susținut de AUR) s-au luptat până la ultimul cetățean prezent în secțiile de votare.

Rezultate finale Sector 1

De pe canalele oficiale ale autorităților (BEC, AEP) au venit și primele rezultate pe sectoare la București. Datele sunt extrem de interesante și arată în bună măsură apartenența unora dintre candidați de sectorul de proveniență. Importante sunt și culorile politice în stabilirea ierarhiei finale.

Hărțile interactive prezentat și pe site-ul Autorității Electorale Permanente (AEP) cu distribuția voturilor la alegerile locale parțiale din București ne arată cum se poziționează politic cartierele orașului. În mod normal, poziționarea politică este legată de calitatea vieții și nivelul de trai din cartierele respective.

În 2024, de exemplu, zone precum Ferentari, Fundeni/Pantelimon sau Grivița/Giulești au adus voturi candidatului social-democrat. În opoziție, centrul, dar și unele cartiere precum Cotroceni, Grozăvești, sau cele din norul orașului au revenit rivalului de dreapta. Cum au votat pe 7 decembrie locuitorii din Băneasa, Aviatorilor sau Dorobanți puteți afla direct de pe site-ul AEP.

Rezultate finale Sector 2

Administrația social-democrată de la Sectorul 2 a avut un impact destul de important și în privința acestor rezultate finale de la alegeri București 2025 care se configurează. Pe 9 iunie 2024, Rareș Hopincă a obținut aici o victorie la ”mustață” contra lui Radu Mihaiu de la USR.

Rezultate finale Sector 3

Un alt sector care a înclinat mult balanța în favoarea unui anumit candidat este 3. Un scor zdrobitor a înregistrat aici, în 2024, Robert Negoiță (peste 53%). A avut atunci în spate cea mai puternică alianță electorală de la scrutinul local: PSD – PNL. Prin urmare, la aceste rezultate pe sectoare din București s-a văzut influența actualei administrații.

Rezultate finale Sector 4

Din Sectorul 4 l-am avut pe liste, la acest scrutin, pe Daniel Băluță (PSD). Nu este deloc surprinzător faptul că BEC a prezentat rezultate la aceste alegeri București 2025 cu scorul de față. Candidatul social-democraților nu a avut nicio problemă în a se impune în ”fieful” său și în urmă cu un an. Băluță a fost votat atunci de peste 60% dintre cei peste 100.000 de locuitori care s-au prezentat la urne.

Rezultate finale Sector 5

La Sectorul 5, în urmă cu un an am avut o situație diferită de toate celelalte zone din Capitală. Un candidat de la PUSL a luat fața marilor formațiuni politice din țară. Acest lucru s-a văzut într-o oarecare măsură și pe harta rezultatelor din București de la scrutinul de duminică, 7 decembrie 2025.

Rezultate finale Sector 6

Aceste alegeri locale 2025 din Capitală au aruncat în luptă un nume important de care a depins în ultimii ani soarta cetățeni din Sectorul 6: e vorba de edilul Ciprian Ciucu. Acesta pur și simplu și-a distrus contracandidații în urmă cu un an, la localele de sector. Rezultatele finale afișate în această seară din zonă nu sunt deloc surprinzătoare.

Ce urmează după rezultatele finale: validare și depunerea jurământului

După ce ne vom uita la pașii următori prevăzuți în legislația electorală internă. Codul administrativ, mai exact Legea nr. 215/2001, actualizată, evidențiază foarte clar ce urmează după aceste rezultate finale la alegeri București 2025.

Validarea primarului general, așa cum am văzut și în cazul lui Nicușor Dan, în octombrie 2024, este făcută de Tribunalul București. Procesul trebuie realizat în termen de 20 de zile de la data alegerilor. Se pot depune și contestații. Decizia magistraților poate fi atacată cu apel în 3 zile, soluționat de Curtea de Apel București în maximum 5 zile.

În cazuri excepționale, judecători lua o decizie de invalidare a scrutinului. O astfel de măsură extremă poate surveni doar pentru motive grave, cum ar fi fraudă electorală, încălcări de eligibilitate sau incompatibilități.

Legea mai spune că, imediat după validare, maxim 5 zile, în cadrul unei ședințe solemne a Consiliului General al Municipiului București (CGMB), noul primar ales depune jurământul în fața consilierilor generali.

Reacții politice după încheierea alegerilor locale

La sediile marilor partide este forfotă mare, imediat după ce principalii actori implicați în procesul electoral de duminică, 7 decembrie, au luat la cunoștință aceste rezultate finale alegeri București 2025. Reacții politice vin pe bandă rulantă de la PSD, PNL, USR, AUR și de la candidații independenți care și-au încercat șansa la scrutinul din Capitală.

Cum era de așteptat, după ce s-a aflat cine a câștigat Primăria Capitalei, vocile din vârful principalelor formațiuni politice și-au exprimat direct entuziasmul sau dezamăgire. În comparație cu alegerile generale, unde rezultatele pot fi interpretate, la aceste locale parțiale din București concluzia e simplă: învingătorul / învingătoarea ia tot!

Cum au votat tinerii și vârstnicii în Capitală

Pe toată durata celor 14 ore de vot din București, adică după ce s-au deschis secțiile de votare până la ora închiderii, 21.00, pe platforma oficială AEP au fost prezentate publicului date în timp real despre prezența la vot, pe categorii de vârstă și gen.

Apoi, după închiderea urnelor, concomitente cu numărarea voturilor valabil exprimate de locuitorii din Capitală, pe aceeași hartă interactivă a alegerilor au început să apară și date legate de modul în care au votat cetățenii. BEC ne spune, pe categorii de vârstă și gen, informații interesante privind votul din Municipiului București.

Comparativ: rezultate alegeri 2025 vs 2024 în București

În urmă cu un an, alegerile locale din București, de pe data de 9 iunie, au fost câștigate de primarul în funcție Nicușor Dan (independent). Cel care ulterior avea să devină președintele României, a fost susținut de Alianța Dreapta Unită (ADU). Rezultatele finale pentru Primăria Generală din 2024 au indicat o victorie categorică pentru primarul în funcție Nicușor Dan. Acesta a avut un avans uriaș, de peste 25 de procente față de principalul său contracandidat, Gabriela Firea (PSD).

Conform datelor Exit Poll București 2025, dar și BEC, care a prezentat duminică seara seria cu rezultate finale la alegerile din Capitală, situația din prezent este mult diferită. Acum nu mai vorbim de astfel de diferențe colosale. Totul este mult mai echilibrat între candidați.

Comparație între rezultate și sondaje

INSCOP, CURS, Avangarde, ARA, AtlasIntel și multe alte institute sociologice au prezentat în ultimele săptămâni o multitudine de sondaje de opinie dedicate acestor alegeri locale 2025 din Capitală. O comparație între ceea ce au văzut sociologii și ce au relevat datele exit poll, apoi numărătoarea BEC, ne arată rezultate diferite.

Aceste diferențe pe alocuri majore între sondaje și rezultatele finale de la alegeri nu sunt o noutate. În 2024, aproape niciun institut nu a antipat faptul că, în turul I de la alegerile prezidențiale, un independent va lua fața tuturor candidaților și va câștiga detașat.