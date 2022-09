Rezultate finale Bacalaureat 2022 toamnă pe edu.ro. Vezi online ce note ai luat

Puțin peste 34.000 de candidați au ales să se înscrie la sesiunea din toamnă a Bacalaureatului 2022, aproximativ 22.000 dintre tineri fiind din generația care tocmai a terminat liceul.

Rezultate finale Bacalaureat 2022

Elevii au primit notele pentru munca depusă în 31 august, însă au avut dreptul să facă contestație acolo unde au fost nemulțumiți. Profesorii corectori vor petrece multe ore pentru a vedea ce-i nemulțumește pe anumiți elevi, astfel că rezultatele finale vor fi publicate în cursul zilei de sâmbătă, 3 septembrie.

Rezultatele finale ale vor fi afișate, așadar, în week-end. La fel ca în fiecare an, există situații în care anumiți elevi sunt nemulțumiți de nota primită, astfel că au dreptul să depună contestație. Aceste contestații au fost depuse în 31 august, în intervalul orar 12:00-18:00.

Cum cauți notele după afișarea rezultatelor finale la Bacalaureat 2022

Ministerul Educației publică notele finale pe site-ul , varianta specială pentru sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2022. Spre deosebire de începutul anilor 2000, aceste rezultate sunt anonimizate și doar elevii care au susținut examenul, sau familiile lor, pot verifica nota obținută.

Pentru a simplifica acest proces, Ministerul Educației a decis să acorde fiecărui elev un cod, în momentul în care au susținut prima probă scrisă la Bac 2022. În baza codului respectiv, elevii își vor verifica notele în sistem, note care sunt secrete pentru curioșii de rând.

În condițiile în care identitatea elevilor nu e făcută publică, nimeni din exterior nu are cum să afle notele primite de un elev anume.

Numărul elevilor înscriși la Bacalaureat în acest an a fost foarte mic, de altfel un record negativ pentru ultimii 18 ani. De exemplu, în 2011 se înscriau la examen nu mai puțin de 110.708 elevi, aproape triplu față de cifrele din 2022. Situația tristă a fost remarcată inclusiv de ministrul educației Sorin Cîmpeanu.

”Spre exemplu, în anul 2008 aveam 225.000 de elevi înscriși la bacalaureat. Anul acesta, avem doar 126.000. Și vorbesc și de promoția curentă, și de promoțiile anterioare. Până în anul 2012, am avut constant peste 200.000 înscriși la bacalaureat. Anul acesta, doar 126.000. Anul trecut am avut 133.000, iar acum doi ani, am avut 155.000. Scăderea este de-a dreptul dramatică”, s-a plâns acesta.

Pandemia pare să fi fost principala problemă pentru aceste cifre, pentru că elevii s-au înstrăinat de școală, mulți fără voia lor. Probabil pentru a recompensa elevii care aleg, totuși, să susțină Bac-ul, ministrul Cîmpeanu a anunțat că , astfel că orice elev cu un minim efort putea să obțină o notă de trecere. Desigur, cei care vor note de 9 sau de 10 trebuie să învețe.

Calendar complet pentru Bacalaureat 2022 – sesiunea toamnă

În toamna acestui an, elevii s-au putut înscrie pentru a susține examenul de Bacalaureat în perioada 18-25 iulie. Cei peste 34.000 de elevi care au ales să facă acest lucru au susținut prima probă în 16 august 2022, fiind vorba de proba la limba și literatura română.

În 17 august și 18 august, Ministerul Educației a organizat probele scrise pentru proba obligatorie a profilului și pentru proba la alegere a profilului și specializării.

Elevii care au avut de susținut examenul în limba maternă și-au încercat norocul în 19 august, când a avut loc proba scrisă. În 22-23 august, elevilor li s-a evaluat competența lingvistică de comunicare orală, în timp ce în 24 august a avut loc examenul similar pentru limba maternă.

Competențele digitale au fost evaluate în 25 august, în timp ce în 26 și 29 august au fost evaluate competențele lingvistice într-o limbă de circulație internațională. În final, după ce au scăpat de focul examenelor, elevii și-au primit rezultatele la probele scrise până în 31 august, după care au avut dreptul să depună contestații până la ora 18:00 în aceeași zi.

Conform calendarului oficial oferit de Ministerul Educației, aceste contestații au fost rezolvate în intervalul 1-2 septembrie, urmând ca în 3 septembrie să fie afișate rezultatele finale.