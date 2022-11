Rezultate Loto 6/49 și Joker. Numerele extrase azi, joi, 17 noiembrie 2022

Loteria Română pune în joc noi premii pentru românii care au cumpărat bilete. Joi, 17 noiembrie 2022, se va face o nouă extragere.

Rezultatele loto de joi, 17 noiembrie 2022

FANATIK vă va transmite rezultatele în timp real, începând cu ora 18:30 atunci când se dă startul emisiunii ”Românii au noroc”, difuzată pe România TV. Sunt așteptate câștiguri la categoriile 6/49 și Noroc, 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus.

Loteria Română a oferit 20.272 de premii, în valoare totală de peste 1, 33 milioane de lei. Iată care sunt câștigurile, per general, puse în joc:

La Loto 6/49, categoria I reportul depăsește 1, 95 milioane de lei, la Noroc peste 4, 61 milioane de lei, la Joker, categoria I trece de 11, 6 milioane de lei, iar la categoria a II-a trece de 385.300 lei.

În ceea ce privește Noroc Plus, categoria I prevede 52. ooo de lei, iar Loto 5/40, categoria I reportul are o valoare mai mare de 226.400 lei. Categoria a II-a are pus în joc un premiu ce trece de 72.600 lei.

La Super Noroc, categoria I câștigul este de peste 68.900 lei.

Cine sunt românii norocoși

Rezultate Loto 6/49:

Rezultate Loto 5/40:

Joker:

Noroc:

Noroc plus:

Super Noroc:

Ultimul mare premiu de la Loto 6/49

Atunci, un bărbat în vârstă de 48 de ani din județul Giurgiu a primit 19. 198.843, 92 lei, adică peste 3, 9 milioane de euro.

”La tragerea Loto 6/49 s-a câştigat premiul la categoria I în valoare de 19.198.843,92 de lei (peste 3,9 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Giurgiu, iar costul celor 3 variante simple a fost de 21,50 de lei”, se arată într-un comunicat al Loteriei Române.

Românul din Giurgiu a încasat al treilea câștig de categoria I din 2022, la Loto 6/49.

Cel mai mare premiu câștigat vreodată în istoria Loteriei Române a fost câștigat până acum în anul 2013. La loto 6/49 un român a bifat numere câștigătoare în valoare de 11 milioane de euro.