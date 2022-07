Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. Numerele extrase azi, duminică, 10 iulie 2022

Loteria Română organizează duminică, 10 iulie 2022, o nouă rundă de extrageri. Ca de fiecare dată, emoții vor avea toți cei care au jucat la Loto 6 din 49, Loto 5/40, Joker, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto 6 din 49 și Joker de duminică, 10 iulie 2022

Concret, în această seară, pasionaților de de jocuri de noroc li se poate schimba complet viața. Pentru că, trebuie să recunoaștem cu toții, începând de la 18:30, rezultatele Loto pentru fiecare categorie pot avea acest dar.

Mai trebuie spus că în această zi, programează, atenție mare, tragerile speciale loto ale verii, trageri care vin și cu bani mulți la pachet.

Astfel, pentru aceste trageri, instituția a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 cât se poate de serios.

loto 6/49– 100.000 de lei

joker – 50.000 de lei

loto 5/40 – 25.000 de lei

Vă readucem aminte în același timp că la , Loteria Romana a acordat peste 20.500 de castiguri. Vorbim despre sume importante care au ajuns în buzunarele câștigătorilor. Peste 781.300 de lei ayu fost căștigați de cei împătimiți.

Mai mult decât atât, la Loto 6/49 se înregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 3,64 milioane de lei (peste 737.500 de euro).

De asemenea, report serios avem și la Noroc, acolo unde există un report cumulat in valoare de peste 4,84 milioane de lei (peste 978.800 de euro).

La Joker, la categoria I, trebuie să știți că Loteria Română a aruncat în joc un report in valoare de peste 3,91 milioane de lei (peste 791.500 de euro).

Nu se termină aici pentru că și La Noroc Plus, la categoria I există un report in valoare de peste 93.700 de lei (peste 18.900 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 404.800 de lei (peste 81.800 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat in valoare de peste 110.800 de lei (peste 22.400 de euro).