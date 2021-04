Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. Numerele extrase azi, duminică, 11 aprilie 2021. Update

FANATIK îți prezintă rezultatele extragerilor loto 6 din 49, Joker și Noroc. La fel ca în fiecare săptămână, toți cei care așteaptă propunerile Loteriei Române au parte și azi, duminică, 11 aprilie, de o nouă extragere la cele mai populare categorii.

Și ca de fiecare dată, site-ul nostru vă oferă în timp real numerele câștigătoare. O vom face pentru toate jocurile, așadar veți avea rezultate pentru 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc din această zi.

Fără doar și poate, ținta tuturor jucătorilor este premiul de la categoria vedetă – Loto 6/49, însă ofertante rămân și sumele de la celelalte categorii de joc. Rezultatele tragerilor le vom afla, ca de obicei, după ora 18:15.

Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. Numerele extrase azi, duminică, 11 aprilie 2021

Vă readucem aminte că la tragerile loto de joi, 8 aprilie, Loteria Romana a acordat peste 22.300 de castiguri in valoare totala de peste 914.700 de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 7 milioane lei (peste 1,43 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2,6 milioane lei (peste 528.600 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 24,47 milioane lei (peste 4,97 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 822.400 de lei (peste 167.000 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,42 milioane lei (aproximativ 289.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 401.000 de lei (peste 81.400 de euro). La Super Noroc este in joc la categoría I un report in valoare de peste 57.400 de lei (peste 11.600 de euro).

Compania Nationala „Loteria Romana” S.A. a incheiat o noua colaborare si va fi prezenta in reteaua „un-doi Centru de plati”, oferind astfel posibilitatea jucatorilor de a-si incerca sansa la oricare dintre jocurile preferate: LOTO 6/49, JOKER, LOTO 5/40, NOROC, NOROC PLUS si SUPER NOROC, in peste 10.000 de noi locatii.

un-doi Centru de plati este o soluție lansata de Mobile Distribution, companie prezenta pe piata din 1997. Serviciile un-doi Centru de plati sunt disponibile in peste 10.000 de locatii din Romania, oferind clientilor posibilitatea de a-si plati toate facturile de utilitati in acelasi loc, precum si servicii de incarcare electronica a cartelelor prepay, asigurari, roviniete sau transfer de bani.

„O noua posibilitate de a participa la jocurile loto va fi oferita de catre Loteria Romana tuturor celor care vor sa-si incerce norocul. Daca la inceputul mandatului meu eram prezenti in 1.900 de locatii si am reusit extinderea retelei pana in acest moment la peste 7.400 de puncte de vanzare, iata, acum, facem un nou pas important si venim in intampinarea romanilor care vor putea participa la jocurile loto in aproape 17.000 de locatii, imediat ce operatiunile tehnice vor fi finalizate”, a zis Sebastian-Iacob Moga, Director General C.N. “Loteria Romana” S.A.