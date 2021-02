Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. Numerele extrase azi, duminică, 14 februarie 2021

Rezultate Loto 6 din 49. Duminică, 14 februarie 2021, Loteria Română organizează noi extrageri. FANATIK te ține la curent cu toate informațiile despre numerele câștigătoare.

Pasionații acestui fenomen așteaptă cu sufletul la gură să vadă dacă va da norocul peste ei la una din extragerile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat 20.050 de câştiguri în valoare totală de peste 938.500 de lei.

Cel mai râvnit premiu este fără doar și poate cel de la Loto 6/49, însă generoase rămân și sumele de la celelalte categorii de joc. Haideți să aruncăm o privire asupra premiilor puse la bătaie în această zi de weekend.

Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. Extragerea de duminică, 14 februarie

Reportul la categoria I a jocului Joker este de aproximativ 19,5 milioane de lei (peste 4 milioane de euro), iar la jocul Noroc reportul cumulat este în valoare de aproximativ 2,27 milioane de lei (peste 465.600 de euro), în cadrul extragerilor loto de duminică, informează Loteria Română.

La categoria a II-a a jocului Joker, reportul este de aproximativ 156.000 de lei (aproximativ 32.000 de euro).

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de aproximativ 531.000 de lei (aproximativ 109.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 967.000 de lei (aproximativ 198.400 de euro).

Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. La Loto 5/40 se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 763.500 de lei (peste 156.600 de euro), iar la categoria a II-a, la acelaşi joc, reportul este de aproximativ 163.000 de lei (peste 33.400 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 10.200 de lei, iar la categoria a-II-a 6.900 lei.

Joi, 7 februarie, s-a câștigat premiul de 1,7 milioane de euro

La tragerea Loto 6/49 din 7 februarie 2021, s-a câștigat premiul de categoria I, iî valoare de 8.420.611,68 lei (peste 1,72 milioane de euro).

”Biletul norocos a fost jucat in Bucuresti, sector 3 si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul biletului fiind de 18,50 lei. Acesta este primul castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49.

Ultima data, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost castigat in data de 06.12.2020 si a fost in valoare de 7.130.807,28 lei”, a transmis Loteria Română.

Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc au loc duminică începând cu ora 18:15. FANATIK îți aduce rezultatele în timp real.

Numerele extrase duminică,14 februarie 2021