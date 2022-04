FANATIK îți prezintă rezultatele extragerilor loto 6 din 49, Joker și Noroc. Și, ca de fiecare dată, toți cei care așteaptă propunerile Loteriei Române au un singur lucru de făcut. Și anume, astăzi, , să se bucure de o nouă extragere la cele mai populare categorii.

Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. Numerele extrase azi, duminică, 17 aprilie 2022

Așa cum se întâmplă în fiecare săptămână, ba chiar de două ori, joi și duminică, site-ul nostru vă oferă în timp real numerele câștigătoare. O vom face pentru toate jocurile. Așadar veți avea rezultate pentru 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc din această zi.

Doamnelor și domnilor, mare atenție pentru că poate fi clipa care vă schimbă viața. Mai ales dacă ținta jucătorilor este reprezentată de premiul de la categoria vedetă – Loto 6/49. Doar că, ofertante rămân și sumele de la celelalte categorii de joc. Rezultatele tragerilor le vom afla, ca de obicei, după ora 18:15.

Așadar, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 14 aprilie, Loteria Romana a acordat 19.153 de castiguri in valoare totala de peste 962.000 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,16 milioane de lei (peste 438.200 de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 3,98 milioane lei (peste 806.900 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,44 milioane de lei (peste 494.500 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report de peste 35.300 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report de peste 12.800 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 379.000 de lei (aproximativ 76.700 euro). La Super Noroc este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 57.600 lei (peste 11.655 euro).

Nu uitați și că dragostea pentru pisici poate fi acum răsplătită cu noroc la noul loz al Loteriei Române, „motanul campion”. Deși este schimbător, norocul este mereu de partea celor care își încearcă șansa. Noul tip de loz răzuibil, cu un design atractiv pentru iubitorii de animale și o tematică în ton cu preferințele jucătorilor, vă așteaptă să descoperiți premiile substanțiale în toate agențiile loto.

Cei care vor să-și încerce norocul cu „motanul campion” trebuie să plătească prețul de numai 3 lei. Valoarea totală a premiilor oferite de loteria română pentru acest produs loteristic este de 3.660.000 de lei, iar cele 674.617 câștiguri sunt distribuite în premii cu valori de 3 lei, 6 lei, 10 lei, 20 lei, 30 de lei, precum și de 100 de lei, 1.000 de lei, 3.000 de lei și 10.000 de lei. Cele mai mari premii care pot fi câștigate sunt în valoare de 100.000 de lei fiecare.