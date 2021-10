Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. Numerele extrase azi, duminică, 17 octombrie 2021

Ca de fiecare dată, FANATIK vă oferă în timp real toate numerele câștigătoare. Așa cum v-am obișnuit, o vom face pentru fiecare joc pe care îl propune Loteria Română.

Concret, veți avea rezultate pentru 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc din această zi.

Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. Extragere duminică, 17 octombrie 2021

În mod evident, obiectivul celor pasionați de acest joc este reprezentat de premiul de la categoria vedetă – Loto 6/49. Nu trebuie să vă alarmați. Sunt premii foarte mari și la celelalte concursuri. De altfel, rezultatele tragerilor le vom afla, ca de obicei, după ora 18:15.

Trebuie să știți că duminică, 17 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la , Loteria Romana a acordat peste 18.700 de castiguri in valoare totala de peste 1 milion de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 7,1 milioane lei (peste 1,43 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,47 milioane lei (aproximativ 499.400 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 30,48 milioane lei (peste 6,15 milioane de euro).

La categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este in valoare de peste 209.600 de lei (peste 42.300 de euro), iar la categoria a III-a se inregistreaza un report de peste 120.800 de lei (peste 24.400 de euro).

La Noroc Plus este in joc la categoria I un report de peste 136.000 de lei (aproximativ 27.500 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 145.300 de lei (aproximativ 29.400 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 98.500 de lei (aproximativ 20.000 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 31.000 de lei.

De asemenea, va avea loc duminica, 17 octombrie si va fi difuzata pe TVR 1 la orele 20:50

La aceasta extragere participa numerele de ordine din intervalul 1.344.171 – 1.627.567, corespunzatoare participantilor care s-au inscris, conform Regulamentului, pana vineri, 15 octombrie, la orele 12:00.

La cea de-a treia extragere saptamanala se vor acorda 80 de premii a cate 10.000 de lei si un premiu de 100.000 de lei.