Rezultate Loto 6 din 49, Joker şi Noroc. Numerele extrase azi, duminică, 18 octombrie 2020. Live Update

Ca de fiecare dată, Loteria Română organizează și duminică, 18 octombrie, o nouă rundă de extrageri, iar FANATIK te ține la curent dacă ai avut noroc și întreaga viață urmează să ți se schimbe. De altfel, suntem convinși că premiile puse la bătaie îți fac cu ochiul și abia aștepți să afli dacă te numeri printre fericiții câștigători.

Nu de alta, dar la tragerile loto de joi, 15 octombrie, Loteria Romana a acordat nu mai puțin de 15.850 de câștiguri în valoare totala de peste 746.500 de lei.

Atenție! La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 3,59 milioane lei (peste 737.600 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,51 milioane lei (peste 310.600 de euro).

Rezultate loto 6 din 49 – extragerea din 18 octombrie 2020

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 12,52 milioane lei (aproximativ 2,57 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 358.000 de lei (peste 73.400 de euro).

Dacă vorbim despre reporturi, atunci trebuie să știți că există unul aparte și la Noroc Plus, la categoria I. Aici este in joc un report de peste 368.000 de lei (peste 75.500 de lei).

La Loto 5/40, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de peste 217.000 milioane lei (peste 44.500 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 131.000 lei (aproximativ 27.000 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 86.600 de lei.

Numerele extrase joi, 18 octombrie 2020 – LIVE

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5/40:

Noroc:

Super Noroc:

Noroc Plus:

Un alt detaliu interesant este acela că duminică, 18 octombrie vor avea loc Tragerile Speciale Loto ale Toamnei. Pentru acestea, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 cu bani serioși.

Astfel, vor fi în plus la loto 6/49 – 100.000 de lei, 50.000 de lei la Joker și 25 000 de lei la loto 5/40. Interesant este că, de curând, a fost câștigat premiul Loto 6/49, categoria a II-a

„Doi jucători, unul din București și celălalt din Brașov, și-au împărțit premiul de categoria a II-a la Loto 6/49 luând fiecare peste 60.000 de lei. Un plus de noroc a avut și un alt bucureștean care a câștigat tot un premiu de categoria a II-a însă la Noroc Plus.

El a nimerit 5 din cele 6 cifre ale numărului extras și va încasa astfel un premiul în valoare de 55.637 de lei! Felicitări si mult noroc tuturor celor care aleg să-și încerce norocul!”, se arată în comunicatul transmis de Loteria Română.