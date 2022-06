Așa cum deja v-ați obișnuit, Loteria Română organizează și duminică, 19 iunie, o nouă rundă de extrageri. Ca de fiecare dată, FANATIK te ține la curent dacă ai avut noroc și mai ales dacă și se schimbă definitiv viața. Pentru că, nu-i așa, trebuie să recunoaștem cu toții, premiile puse la bătaie fac cu ochiul.

Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. Numerele extrase azi, duminică, 19 iunie 2022

Așa cum se întâmplă în fiecare săptămână, ba chiar de două ori, joi și duminică, site-ul nostru vă oferă în timp real numerele câștigătoare. În mod evident, o vom face pentru toate jocurile pe care le propune .

Drept pentru care, atunci când trageți linie trebuie să aveți de la noi rezultatele pentru 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc din această zi. Nu uitați, însă că le vom afla pe toate, ca de obicei, după ora 18:15.

Așadar, duminica, 19 iunie, vor avea loc noi trageri după ce a acordat peste 13.600 de castiguri in valoare totala de peste 668.700 de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 1,61 milioane de lei (peste 325.700 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,71 milioane lei (peste 952.800 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,87 milioane de lei (peste 580.700 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 32.800 de lei. La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 23.300 de lei.

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 170.000 de lei (peste 34.400 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 15.500 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 97.600 de lei (peste 19.700 de euro.

Vă readucem aminte că la tragerea Loto 6/49 de joi, 16 iunie, la categoria II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de peste 94.200 de lei. Biletul castigator a fost jucat la o agentie din Nasaud, jud. Bistrita-Nasaud.