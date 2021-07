Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. Numerele extrase azi, duminică, 25 iulie 2021

Așa cum v-am obișnuit, site-ul nostru vă oferă în timp real numerele câștigătoare. Ca de fiecare dată, o vom face pentru toate jocurile pe care le propune Loteria Română. Concret, veți avea rezultate pentru 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc din această zi.

Nu există dubiu, obiectivul celor pasionați de acest jos este reprezentat de premiul de la categoria vedetă – Loto 6/49. Stați liniștiți. Sunt foarte mari și la celelalte concursuri. Rezultatele tragerilor le vom afla, ca de obicei, după ora 18:15.

Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. Extragerea de duminică 25 iulie

Trebuie să știți că duminică, 25 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 22 iulie, a acordat peste 17.900 de castiguri in valoare totala de peste 1 milion de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 2,58 milioane lei (peste 525.000 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2 milioane lei (peste 420.200 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 29,21 milioane lei (peste 5,93 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 165.500 de lei (peste 33.600 de euro).

La Noroc Plus este in joc la categoria I un report de peste 241.000 de lei (aproximativ 49.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 335.000 de lei (peste 68.000 de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de peste 113.200 de lei (peste 23.000 de euro).

La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 157.500 de lei (aproximativ 32.000 de euro).

La tragerea Loto 6/49 de joi, 22 iulie, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 77.908,40 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Sighetu Marmatiei si a fost completat cu doua variante simple la Loto 6/49.

De asemenea, Loteria Română a informat participanții că se declară finalizată, începând cu data de 27.07.2021, vânzarea următoarelor serii de loz: “Loz în Plic” – LP4, “Careul de Aşi” – FCA, ”1.000.000 Cash” – 41, ”Fulg de Nea” – FN3, „Game Set Match” – GSM, ”Mega Party” – 42, „Loz în Plic 110 Ani” – 110A, ”Premiere Classe” – PC1, „Club Noroc” – CN1, „Lozul Vacanței” – LV4, „Comoara Ascunsă” – CA1, ”Loz Centenar” – CEN, „Loz Iliuţă” – ILI, ”Magic Loz” – MAG, ”Euroloz” – EU1, „Club Noroc” – CN2 ”Comoara Ascunsă” – CA2, „Lozul Vacanţei” – LV5, “Un Loz” – UL1, „Strada Norocului” – SN1, ”Lozul Anului Nou” – AN2 și “Iepurașul Norocos” – IN1 .

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi administrarea jocurilor loto tradiționale cu pretrageri pur aleatorii de numere și/sau simboluri, respectiv jocul de noroc “LOZ INSTANT”, începând cu data de 26.09.2021, lozurile câștigătoare care fac parte din seriile de mai sus, nu vor mai fi achitate, seriile fiind închise