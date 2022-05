Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. Numerele extrase azi, duminică, 8 mai 2022. Report de peste un milion de euro

Ca de fiecare dată, Loteria Română organizează și duminică, 8 mai , o nouă rundă de extrageri. Așa cum deja te-ai obișnuit, FANATIK te ține la curent dacă ai avut noroc și ți se schimbă viață într-o secundă. Pentru că, trebuie să recunoaștem cu toții, premiile puse la bătaie fac cu ochiul.

Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. Numerele extrase azi, duminică, 8 mai 2022

Pasionații acestui joc trebuie să știe că duminică, 8 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.

Se întâmplă lucrul acesta după ce la tragerile loto de joi, 5 mai, Loteria Romana a acordat peste 12.300 de castiguri in valoare totala de peste 965.000 de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 5,12 milioane lei (peste 1 milion de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,3 milioane lei (peste 869.600 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 916.700 lei (peste 185.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, este in joc un report in valoare de peste 14.600 de lei. La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 70.000 de lei (peste 14.100 euro).

, s-a inregistrat un castig de categoria a II-a in valoare de 108.301,20 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Codlea, judetul Brasov.

La tragerea Joker de joi, 5 mai, s-a inregistrat un castig de categoria a II-a in valoare de 64.652,15 lei. Biletul a fost jucat la o statie de plata SelfPay.

La tragerea Noroc Plus de joi, 5 mai, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 86.768,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din , sector 4.

La tragerea Loto 5/40 de joi, 5 mai, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 69.101,40 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Brasov.