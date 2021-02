Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. Numerele extrase azi, joi, 25 februarie 2021

Rezultate Loto 6 din 49. Astăzi, 25 februarie 2021, Loteria Română organizează noi extrageri. Pe FANATIK veți fi la curent cu toate informațiile despre numerele câștigătoare.

Duminica, 21 februarie, Loteria Romana a acordat 28.355 de castiguri in valoare totala de peste 2,17 milioane lei.

Românii vor afla care sunt numerele câștigătoare la Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc după ora 18:15.

Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. Extragerea de joi, 25 februarie 2021

Cei pasionați de jocurile de noroc vor afla astăzi, 25 februarie 2021, dacă au avut norocul să câștige unul dintre premiile oferite de Loteria Română, după ce vor afla rezultatul extragerilor. Sunt puse sume uriașe în joc, care se ridică la milioane de euro.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 2 milioane de lei (aproximativ 416.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2,43 milioane lei (peste 498.500 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 20,56 milioane lei (peste 4,2 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (aproximativ 217.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza, la categoria a II-a, un report in valoare de peste 35.300 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 23.200 de lei.

Numerele extrase joi, 25 februarie 2021

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5/40:

Noroc:

Super Noroc:

Noroc Plus:

Loteria Română, premii de peste 2 milioane de lei acordate duminică, 21 februarie

Extragerea de azi vine la patru zile distanță de la cea de duminică, 21 februarie, atunci când Loteria Română a acordat 28.355 de castiguri in valoare totala de peste 2,17 milioane lei.

