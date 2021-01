Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. Numerele extrase azi, joi, 28 ianuarie 2021

Joi, 28 ianuarie 2021, românii au parte de o nouă rundă de extrageri Loto 6/49 și Joker. Pe FANATIK.ro veți fi la curent în timp real cu numerele norocoase.

În urmă cu câteva zile, la tragerile loto de duminică, 24 ianuarie, Loteria Română a acordat peste 28.664 de câștiguri în valoare totală de peste 1,38 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Norotc vor fi aflate, conform tradiției, după ora 18:15.

Rezultate Loto 6 din 49. Extragerea de joi, 28 ianuarie 2021

Împătimiții jocurilor de noroc puse la dispoziție de Loteria Română au în față o zi de joi în urma căreia se pot îmbogăți. În joc sunt puse sume uriașe. E nevoie de un singur lucru: șansa!

Joi, 28 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile de duminica, 24 ianuarie, Loteria Romana a acordat 28.664 de castiguri in valoare totala de peste 1,38 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 6,72 milioane lei (peste 1,38 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2 milioane de lei (aproximativ 415.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 18,29 milioane lei (peste 3,75 milioane de euro). La categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 205.500 de lei (peste 42.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 843.000 de lei (peste 173.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 493.000 de lei (peste 101.000 euro). La Super Noroc, este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 63.600 de lei (peste 13.000 de euro).

Numerele extrase joi, 28 ianuarie 2021

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5/40:

Noroc:

Super Noroc:

Noroc Plus:

Loteria Română, premii de peste 1,38 milioane de lei acordate duminică

Extragerea de azi vine la patru zile distanță de la cea de duminică, 24 ianuarie, atunci când Loteria Română a acordat peste 28.664 de câștiguri în valoare totală de peste 1,38 milioane de lei.