FANATIK îți prezintă rezultatele extragerilor loto 6 din 49, Joker și Noroc. Așa cum se întâmplă în fiecare săptămână, toți cei care așteaptă propunerile Loteriei Române au un singur lucru de făcut. Azi, joi, 31 martie, să se bucure de o nouă extragere la cele mai populare categorii.

Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. Numerele extrase azi, joi, 31 martie 2022

Și ca de fiecare dată, site-ul nostru vă oferă în timp real numerele câștigătoare. O vom face pentru toate jocurile, așadar veți avea rezultate pentru 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc din această zi.

Doamnelor și domnilor, în mod evident, ținta jucătorilor este reprezentată de premiul de la categoria vedetă – Loto 6/49. Doar că, ofertante rămân și sumele de la celelalte categorii de joc. Rezultatele tragerilor le vom afla, ca de obicei, după ora 18:15.

Așadar, joi, 31 martie, vor avea loc noi trageri după ce la cele de duminica, 27 martie, a acordat 33.153 de castiguri in valoare totala de peste 16,21 milioane de lei.

In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 27.03.2022, pentru tragerea Loto 6/49 din data de 31.03.2022, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 500.000 de lei.

La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproape 3,79 milioane lei (peste 765.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,53 milioane lei (peste 310.000 de euro), la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 386.000 de lei (aproximativ 79.000 de euro), iar la categoria a III-a se inregistreaza un report in valoare de peste 43.100 de lei.

La Noroc Plus, este in joc la categoria I este in joc un report in valoare de aproximativ 391.000 de lei (aproximativ 79.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, reportul este in valoare de aproximativ 161.200 de lei (peste 32.500 de euro).

La Super Noroc, la categoria I, reportul este in valoare de aproximativ 46.400 de lei.

Vă readucem aminte că la , s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 14.823.497,68 de lei (aproximativ 3 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 74-097 din comuna Berceni – Ilfov, agentie arondata sectorulului 4.

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 27 martie, s-a inregistrat un castig de categoria a II-a in valoare de 63.957,90 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Buzau.