Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. Numerele extrase duminică, 11 septembrie 2022

Așa cum o face în fiecare duminică și azi, 11 septembrie, Loteria Română organizează o nouă tragere la Loto 6/49, Loto 5/40, Joker, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc. În mod evident nu lipsesc banii din joc. Vorbim despre premii mai mult decât interesante.

Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc de duminică, 11 septembrie 2022

De remarcat că Loteria Română sărbătoreste 116 ani de activitate. Lucrul acesta o face una dintre cele mai vechi instituții din țară, una cu o tradiție aparte în a susține proiecte importante de interes național.

Cu această ocazie, Loteria a decis să organizeze duminică, 11 septembrie 2022, Tragerile Speciale Loto Aniversare. Mai exact, pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri. Vorbim despre o tragere principală, dar și despre una suplimentară.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, suplimentează mfondul de castiguri al categoriei I. Astfel, la loto 6/49 avem 200.000 de lei, la joker, 100.000 de lei și la loto 5/40 sunt 50.000 de lei

Există și un report la Loto 6/49 la categoria I de peste 2,25 milioane de euro, dar și la Joker la categoria I de peste 1,47 milioane de euro

Duminica, 11 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce , Loteria Romana a acordat 16.285 de castiguri in valoare totala de aproximativ 885.000 de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 11 milioane de lei (peste 2,25 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 4,66 milioane de lei (peste 956.600 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 7,19 milioane de lei (peste 1,47 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 150.000 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este un report in valoare de aproximativ 122.000 de lei (peste 25.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 593.400 de lei (peste 121.800 de euro). La Super Noroc este in joc la categoría I un report in valoare de peste 30.200 de lei