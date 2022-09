Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. Numerele extrase duminică, 25 septembrie 2022

Și în această duminică, 25septembrie 2022, Loteria Română organizează extrageri Loto 6/49, Joker, Noroc, Loto 5/40, Noroc Plus și Super Noroc. Ca de fiecare dată acestea vor fi difuzate începând cu ora 18:30. Și, în mod evident, FANATIK îți spune primul dacă ți se schimbă viața

Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc, 25 septembrie

, Loteria Română a acordat peste 15.400 de câștiguri în valoare totală de peste 809.000 de lei.

De remarcat că la Loto 6/49 este înregistrat la categoria I un report în valoare de peste 13,44 milioane de lei (peste 2,72 milioane de euro).

De asemenea, dacă ne raportăm la Noroc atunci trebuie să știți că este în joc un report cumulat in valoare de aproximativ 4,9 milioane de lei (peste 990.000 de euro).

Și la Joker, la categoria I vorbim despre un report in valoare de peste 8,13 milioane de lei (peste 1,64 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 331.800 de lei (peste 67.000 de euro).

Loteria Română nu se oprește aici și plusează serios și la Noroc Plus. Aici este in joc la categoria I un report in valoare de peste 39.400 de lei.

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 861.000 de lei (peste 174.200 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de aproximativ 39.000 de lei.

Vă readucem aminte că anul acesta doi români și-au schimbat definitiv viața. Concret, în data de 2 iunie, un pasionat de loto a plecat acasă cu o sumă incredibilă. Vorbim despre 8.496.320,80 lei.

. Pe 27 martie, un alt jucător a simțit ce înseamnă să ajungi miliardar peste noapte. Mai ales că a încasat nu mai puțin de 14.823.497,68 lei, o sumă, trebuie să recunoaștem cu toții, gata oricând să te așeze la masa greilor. Adică, în cuvinte mai puține, să-ți schimbe destinul definitiv.