Rezultate Loto 6 din 49, Joker şi Noroc pentru joi, 4 noiembrie 2021. Numerele extrase azi

Joi, 4 noiembrie 2021, vor avea loc noi trageri Loto. FANATIK vă va prezenta numerele imediat ce acestea vor fi extrase. Tragerea are loc la ora 18.15.

Sunt premii frumoase puse în joc la , Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Cel mai mare premiu se înregistrează, însă, la Joker, acolo unde se află puşi la bătaie peste 6 milioane de euro.

Şi la categoria I a jocului de Loto 6 din 49 avem un report cumulat de peste 260.000 de euro

Rezultate Loto 6 din 49 și Joker. Numerele extrase azi, joi, 4 noiembrie

La , 31 octombrie, Loteria Română a acordat 33.515 de câstiguri în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei, conform unui comunicat de presă al instituţiei.

De asemenea, la tragerea Noroc precedentă, la categora a III-a, s-a înregistrat un câstig în valoare de 61.070,22 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Sighisoara.

Ce premii sunt puse în joc la Loto 6/49 şi Noroc

De asemenea, Loteria Română a transmis că există un report de peste 1,28 milioane de lei , adică peste peste 260.000 de euro de euro la categoria Loto 6 din 49.

La Noroc, reportul cumulat este de peste 2,64 milioane lei (peste 534.800 de euro).

Pentru Joker, există un report de peste 30,70 milioane lei, adică circa 6,20 milioane de euro, în ceea ce privește categoria I.

Pentru categoria a II-a, Loteria Română a anunțat că este un report de peste 172.500 de lei, circa 34.800 de euro.

„La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 30,70 milioane lei (peste 6,20 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 172.500 de lei (peste 34.800 de euro)”, a mai transmis Loteria.

Report la Noroc Plus şi Loto 5 din 40

Pentru categoria Noroc Plus, reportul îmregistrat este de peste 113.300 de lei de lei, echivalentul a circa 22.900 de euro.

În ceea ce privește Loto 5/40, la categoria I, a fost înregistrat un report de peste 339.600 de lei (peste 68.600 de euro), în timp ce la Super Noroc reportul cumulat este de aproximativ 25.600 de lei.

Totodată, la Loto 5/40, la categoria II, este un report în valoare de peste 21.200 de lei

Numerele extrase azi, joi, 4 noiembrie 2021

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5/40:

Noroc:

Super Noroc:

Noroc Plus: