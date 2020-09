Rezultate Loto 6 din 49, Noroc și Joker. Numerele extrase azi, duminică, 13 septembrie 2020. Live Update

Ca în fiecare duminică trebuie să te pregătești de noi extrageri. Loteria Română organizează în cursul acestei zile o nouă sesiune de trageri care le vor aduce românilor sume importante de bani. Numerele câștigătoare urmează a fi anunțate în emisiunea „Românii au noroc” de la România TV.

Așadar, începând cu ora 18:15 stați cu ochii pe FANATIK pentru a afla dacă sunteți fericiții norocoși ai premiilor puse la bătaie de instituție. Până atunci, puteți face calcule peste calcule, mai ales că vă prezentăm sumele puse în joc de Loteria Română pentru tragerile de azi.

În primul rând, trebuie să știți că Loteria Română sărbătorește 114 ani de activitate, fiind una dintre cele mai vechi instituții românești. Cu această ocazie, azi, 13 septembrie 2020, vor fi organizate Tragerile speciale Loto aniversare.

Rezultate Loto 6 din 49, Noroc și Joker

Pentru fiecare dintre jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, vor avea loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară.

Pentru cea de-a două tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I, după cum urmează: LOTO 6/49 – 200.000 de lei JOKER – 100.000 de lei LOTO 5/40 – 50.000 de lei

La tragerile loto de joi, 10 septembrie, Loteria Romana a acordat peste 16.800 castiguri in valoare totala de aproximativ 751.900 de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 2,98 milioane de lei (peste 614.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,12 milioane de lei (peste 231.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 10,41 milioane de lei (peste 2,14 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 73.400 de lei (peste 15.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 191.000 de lei (peste 39.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 606.500 lei (124.800 de euro), iar la Super Noroc este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 31.700 de lei.

La tragerea Loto 5/40 de joi, 10 septembrie, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 65.548,50 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 76-024 din Bucuresti, sector 6 si a fost completat cu doua variante simple la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.

Numerele extrase duminică, 13 septembrie 2020 – LIVE

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5/40:

Noroc:

Super Noroc:

Noroc Plus: