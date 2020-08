Rezultate Loto 6 din 49, Noroc și Joker. Numerele extrase azi, duminică, 2 august 2020

Loteria Română organizează noi extrageri loto în cursul acestei zile de duminică, 2 august 2020. Numerele norocoase vor fi cunoscute în cadrul emisiunii „Românii au noroc” care se va difuza începând cu ora 18:15, la postul de televiziune România TV.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vor fi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, iar câștiguri sunt foarte mari.

Duminică, 2 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 30 iulie, Loteria Română a acordat 14.689 de câștiguri în valoare totală de 632.402,54 lei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Rezultate loto – extragerea din data de 2 august 2020

La Loto 6/49 se înregistrează un report în valoare de peste 6 milioane de lei (peste 1,24 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2 milioane de lei (peste 425.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 8,6 milioane de lei (peste 1,78 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, s-a inregistrat un report in valoare de peste 10.700 de lei.

ADVERTISEMENT

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 118.000 de lei (peste 24.400 de euro).

La tragerea Super Noroc de joi, 30 iulie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 78.302,07 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 05-020 din Oradea și a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40 și o variantă la Super Noroc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Numerele extrase duminică, 2 august 2020 – LIVE

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5/40:

Noroc:

Super Noroc:

Noroc Plus: