Rezultate Loto 6 din 49 și Joker. Numerele extrase azi, duminică, 22 noiembrie

Rezultate Loto 6 din 49 și Joker. În fiecare duminică, Loteria Română organizează o nouă serie de extrageri. Persoanele care și-au încercat norocul vor afla dacă numerele pe care le-au ales sunt cele câștigătoare azi, 22 noiembrie.

Au loc trageri Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Vor fi din nou premii mari care pot schimba destinul celui norocos. La extragerile de joi, 19 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 7.400 de câștiguri în valoare totală de peste 351.000 de lei.

Numerele extrase vor fi publicate de FANATIK imediat ce vor fi anunțate. Extragerea are loc în cadrul emisiunii “Românii au noroc”, difuzată la România TV începând cu ora 18:15.

Rezultatele Loto 6/ 49 din 22 noiembrie 2020

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 6 milioane lei (aproximativ 1,23 milioane de euro). La Noroc se anunță un report cumulat în valoare de peste 1,82 milioane lei (peste 374.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 13,97 milioane lei (peste 2,86 milioane euro), iar la categoria a II-a, la același joc, reportul este în valoare de peste 661.000 de lei (peste 135.600 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, Loteria Română anunță un report de 500.000 de lei (peste 102.000 de euro).

La tragerea Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 545.000 de lei (aproximativ 112.000 de euro). La Super Noroc, se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 62.000 de lei.

Rezultate Loto 6 din 49 și Joker. Un nou premiu

”LOZ 6/49 este noul produs cu care LOTERIA ROMANA continua traditia lozului randalinat. Jucatorii increzatori in sansa lor pot achizitiona, cu numai 4 lei, un ”LOZ 6/49”. Pentru noul loz randalinat Loteria Romana pune la bataie 680.170 de castiguri in valoare totala de 4.960.000 de lei. Castigurile oferite de Loteria Romana pentru ”LOZ 6/49” sunt in valoare de 4 lei, 5 lei, 10 lei, 100 lei, 1.000 lei si 10.000 de lei. Cele mai mari premii care pot fi câștigate sunt în valoare de 100.000 de lei fiecare. Produsele Loteriei Romane aduc jucatorilor bucuria de a-si incerca norocul in fiecare zi, indiferent de anotimp, pentru castigarea unor premii deosebite in bani, indiferent care dintre produsele loteristice este jocul lor preferat,” a transmis Loteria Română.

Numerele extrase duminică, 15 noiembrie 2020

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5/40:

Noroc:

Super Noroc:

Noroc Plus:

