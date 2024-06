Rezultate Loto de joi, 20 iunie 2024. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc

Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc de joi, 20 iunie 2024, vor fi anunțate în doar câteva ore. În joc sunt sume impresionante de bani și orice jucător are șansa să le câștige.

Rezultate Loto de joi, 20 iunie 2024

Loteria Română organizează săptămânal câte două extrageri. Astfel, românii au șansa să se îmbogățească peste noapte dacă ghicesc numerele norocoase. Iar .

ADVERTISEMENT

Iată că joi, 20 iunie 2024, are loc o nouă extragere. Aceasta va fi difuzată în direct, pe România Tv, în cadrul emisiunii ”Românii au noroc”. Iar FANATIK va transmite în timp real numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc.

Menționăm că premiile puse în joc de Loteria Română joi, 20 iunie 2024, sunt unele chiar generoase. Mai exact, cine joacă la Loto 6/49 trebuie să știe că la această categorie se înregistrează un report in valoare de peste 9,62 milioane de lei, adică peste 1,93 milioane de euro la categoria I.

ADVERTISEMENT

La Noroc de asemenea este pus în joc un premiu generos. Este vorba despre un report cumulat in valoare de peste 9,77 milioane de lei (peste 1,96 milioane de euro). Astfel, dacă numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc se regăsesc pe un bilet, viața unui român se poate schimba.

În ceea ce privește Joker, aici, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 6,16 milioane de lei (peste 1,23 milioane de euro). Și la categoria a II-a este in joc un report generos de peste 96.900 de lei (peste 19.400 de euro).

ADVERTISEMENT

Totodată, conform datelor publicate de Loteria Română, la Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 199.300 de lei (peste 40.000 de euro). Premii mai mici, dar totuși consistente sunt și la Loto 5/40.

La categoria I este in joc un report in valoare de peste 163.000 de lei (peste 32.700 de euro). De cealaltă parte, la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 53.900 de lei (peste 10.800 de euro). Referitor la Super Noroc, aici este in joc un report cumulat in valoare de peste 87.100 de lei (peste 17.500 de euro).

ADVERTISEMENT

Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc

Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc vor fi anunțate, deci, după ora 18.30. Românii pot afla aici rezultatele complete și pot vedea dacă au reușit sau nu să .

Loto 6/49:

Joker:

Noroc:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: