Rezultate loto duminică, 10 august 2025. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc

Află care sunt rezultatele la extragerile loto de duminică, 10 august 2025. Numerele norocoase la Loto 6/49, Joker, Noroc, Loto 5/40 și Noroc Plus. Ce sume uriașe sunt în joc.
Mădălina Cristea
10.08.2025 | 08:27
Rezultate loto duminica 10 august 2025 Numerele extrase la Loto 649 Joker si Noroc
Rezultate loto duminică, 10 august 2025. Care sunt numerele norocoase. Sursa foto: Colaj Fanatik, Hepta

Duminică, 10 august 2025, românii își încearcă din nou norocul la extragerile Loteriei Române. Așa cum se întâmplă în fiecare săptămână, extragerile au loc în fiecare zi de joi și duminică. Și de această dată premiile sunt impresionante, iar FANATIK vă ține la curent cu numerele norocoase.

Rezultate loto duminică, 10 august 2025

La Loto 6/49, premiul cel mare de la categoria I a ajuns la peste 19,70 milioane de lei, ceea ce înseamnă mai bine de 3,88 milioane de euro. La Noroc, reportul cumulat depășește 2,35 milioane de lei, adică peste 463.400 de euro.

Categoria Joker vine cu cel mai mare report al momentului, peste 27,82 milioane de lei, adică în jur de 5,48 milioane de euro. La categoria a II-a, premiul a ajuns la peste 65.200 de lei, adică în jur de 12.800 de euro. Pentru cei care aleg Noroc Plus, la categoria I se joacă un report de peste 1,34 milioane de lei, echivalentul a peste 265.400 de euro.

Și Loto 5/40 promite emoții mari în această duminică. La categoria I, premiul a trecut de 622.300 de lei, adică peste 122.600 de euro. În plus, la Super Noroc, reportul de la categoria I depășește 145.000 de lei, echivalentul a aproximativ 28.500 de euro.

Ultimele numere extrase joi, 7 august 2025

Joi, 7 august 2025, a fost ultima extragere. Mulți români au câștigat premii mici, însă de premiile mari nu a ajuns nimeni să se bucure încă, ceea ce a dus la creșterea reporturilor. Iată care au fost ultimele numere câștigătoare:

  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 11, 22, 27, 21, 34, +11
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 5 1 1 0 5 7
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 4 2 2 5 4 5
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 8 1 0 2 3 1 5
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 27, 5, 24, 38, 36, 16
  • Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 42, 2, 46, 18, 31, 28.
Premiul cel mare, câștigat pe 11 mai

Ultima dată când premiul cel mare la Loto 6/49 a ajuns la un jucător a fost pe 11 mai 2025. Atunci, norocosul câștigător a încasat 10.046.415,60 lei, adică peste 1,96 milioane de euro. Biletul a fost jucat online, prin aplicația AmParcat.ro, și a conținut două variante simple la Loto 6/49 și una la Noroc, pentru care s-au plătit doar 17,50 lei.

Anterior, cel mai recent premiu de categoria I fusese câștigat pe 30 martie 2025, când un jucător a plecat acasă cu 31.567.186,80 lei. Și la jocul Noroc s-a înregistrat un câștig important în luna mai, premiul de peste 2,45 milioane de euro fiind obținut la o agenție din Câmpulung Moldovenesc.

Tags:
