Rezultate Loto duminică, 13 octombrie 2024. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc

Rezultate Loto pentru duminică, 13 octombrie 2024, la Loto 6/49, Joker și Noroc. Ca în fiecare ultimă zi a săptămânii au loc trageri ale Loteriei Române. Și de data aceasta, premiile puse în joc sunt unele mari. Așa cum v-ați obișnuit, FANATIK va anunța rezultatele în timp real, începând cu 18.30.

Rezultate Loto duminică, 13 octombrie 2024. Ce premii sunt puse în joc

Să o luăm cu începutul și să spunem că și duminică, 13 octombrie 2024, au loc extrageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, dar și la Super Noroc. Așadar, șanse mari, indiferent de jocul pe care îl alegeți și unde simțiți că puteți da lovitura.

ADVERTISEMENT

Un detaliu important este acela că , totalizând peste 1,41 milioane de lei. Este, dacă vreți, o nouă dovadă că popularitatea acestor jocuri și șansa de a câștiga sume impresionante sunt primite cu brațele deschise de români

Loto 6/49 are un report important la categoria I, în valoare de aproximativ 36,9 milioane de lei, adică peste 7,41 milioane de euro. Noroc, de asemenea, pune la bătaie un report cumulat de peste 10,37 milioane de lei. Vorbim despre peste 2,08 milioane de euro, bani mulți, bani serioși, oferind șanse mari de câștig pentru participanți.

ADVERTISEMENT

La Joker, reportul de la categoria I depășește 1,5 milioane de lei, aproximativ 302.900 de euro, iar la Noroc Plus, categoria I înregistrează un report de peste 77.100 de lei, aproximativ 15.500 de euro.

În plus, la Loto 5/40, reportul categoriei I este de peste 222.116 de lei, adică peste 44.600 de euro, iar la Super Noroc, premiile cumulate sunt de peste 16.400 de lei.

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește extragerea Noroc, un jucător din Brașov a câștigat la categoria a II-a suma de 165.860,10 lei, confirmând că norocul poate lovi în orice moment.

Vă readucem aminte că a mai existat un câștigător mare anul acesta, unul care deja și-a ridicat premiul. A luat categoria I, în valoare de 11.845.622,10 lei. .

ADVERTISEMENT

A fost al doilea câștig de categoria I din acest an la Joker. Biletul norocos s-a jucat la agenția 23007 din Giurgiu și a fost completat cu două variante simple la Joker.

“Joc de aproape 50 de ani. Am avut incredere in Loteria Romana, am jucat si am castigat. Aveti incredere si jucati in continuare!”, a fost mesajul pe care acesta l-a transmis celorlalți jucători