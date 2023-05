Rezultate Loto, duminică, 14 mai 2023. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc

Rezultate Loto, duminică, 14 mai 2023, numerele norocoase care au fost extrase. Trebuie spus că şi în această săptămână vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Interesant este că la tragerile loto de joi, 11 mai, Loteria Română a acordat peste 15.500 de câştiguri.

Rezultate Loto, duminică, 14 mai 2023. Numerele extrase

Valoarea totală a premiilor a fost una uriaşă, aceasta ajungând la peste 960.600 de lei. Pentru duminică, 14 mai 2023, reţeta financiară este una aproape fără cusur. De altfel, trebuie să aibă în vedere un lucru cât se poate de important.

La Loto 6/49 este înregistrat la categoria I un report în valoare de peste 38,83 milioane de lei. Atenţie mare. Vorbim despre peste 7,87 milioane de euro. De asemenea, la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,29 milioane de lei, adică peste 1,27 milioane de euro.

Nu se termină aici pentru că la Joker, la categoria I sunt în joc bani la fel de mulţi. Discutăm despre un report in valoare de peste 4,49 milioane de lei, adică, peste 912.800 de euro.

Totodată, la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este in valoare de peste 101.000 lei, peste 20.400 de euro. La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 91.400 de lei, peste 18.500 euro.

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 235.100 de lei (peste 47.700 de euro). La Super Noroc este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 11.000 de lei.

Vă readucem aminte că la tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a au fost înregistrate două câştiguri substanţiale, a câte 101.767,24 lei fiecare. Da, citiţi cât se poate de corect, . Interesant este că biletele norocoase au fost jucat la o agenţie loto din Moreni, judeţul Dâmboviţa, respectiv la o agenţie loto din Ploieşti.

Mai trebuie spus că tragerile loto din această seară se vor difuza, ca de fiecare dată, în direct, pe canalul România TV, în cadrul emisiunii Românii au noroc, începând cu ora 18.30.